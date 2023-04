Schwarzenegger luta com seu passado nazista: meu pai foi sugado para um sistema de ódio

Arnold Schwarzenegger está em uma batalha constante contra seu passado. O ator foi criticado pelo passado nazista de sua família, como seu pai, Gustav Schwarzeneggeresteve envolvido com o partido nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Isso o levou em muitas ocasiões a explicar publicamente seus pensamentos sobre o assunto.

“Meu pai foi, e tantos outros milhões de homens foram, sugados para um sistema de ódio por meio de mentiras e enganos. E assim, vimos aonde isso leva”, afirmou Schwarzenegger na CNN.

“Eu vi em primeira mão o quão quebrado este homem – este homem estava. Os tipos de atrocidades que aconteceram. Quantos milhões de pessoas tiveram que morrer e então eles acabaram perdedores… na Confederação, perdedores, como todos eles têm , isso simplesmente não funciona. Quer dizer, vamos apenas ir e nos dar bem. E o amor é mais poderoso do que o ódio.

em relação ao próximo eleições americanas 2024o famoso ator se posicionou contra Donald Trump apesar de sua popularidade sustentada entre muitos americanos e que anunciou sua intenção de concorrer à presidência.

“É triste ver isso”, acrescentou.

“Que [the Republicans] não poderia surgir com um novo talento, com um novo rosto que seja uma pessoa sensata, esperta e inteligente que possa liderar este país de maneira republicana.”