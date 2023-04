Scott Coker espera que Cris Cyborg volte ao Bellator em 2023, espera marcar a luta pelo título de Cat Zingano

Scott Coker acredita que as peças estão prontas para a próxima defesa de título de Cris Cyborg. Mas ele tem que trazê-la de volta ao redil primeiro.

O presidente do Bellator falou com a mídia após o evento Bellator 293 de sexta-feira em Temecula, Califórnia, e ele tirou um momento para esclarecer algumas confusões sobre uma importante luta co-principal entre Cat Zingano e Leah McCourt, que Zingano venceu por decisão unânime.

Coker foi questionado sobre Zingano antes de afirmar que ela tinha a impressão de que sua luta com McCourt foi originalmente marcada para um título vago e ele respondeu que, pelo que sabe, esse nunca foi o plano. Dito isso, ele espera assinar novamente com Cyborg – atual campeã dos penas do Bellator – e estabelecer uma luta pelo título entre ela e Zingano em um futuro próximo.

“Não tenho certeza do que Cat ouviu porque não falei com ela diretamente, mas, do ponto de vista da empresa, essa sempre foi uma luta de eliminação de três rounds pelo posto de contendor nº 1”, disse Coker. “Cris Cyborg ainda é a atual campeã, ainda a temos contratada no momento. Nós a temos sob uma provisão de direitos correspondentes, estamos negociando com ela e esperamos trazê-la de volta em algum momento deste ano.

“Agora, vai ser uma grande luta. Esperamos colocar isso junto com Cris nas próximas semanas e ela e Cat podem trabalhar em uma grande luta para os dois lutarem pelo cinturão de Cris. Em algum momento entre minha equipe de luta e Ed Soares e o diálogo, eu disse a eles: ‘Não sei onde isso se perdeu’, mas, do nosso ponto de vista, sempre foi uma luta de eliminação de três rounds.

Cyborg ainda detém o título dos penas do Bellator, apesar de atualmente ser um agente livre. A estrela brasileira não compete no MMA desde que defendeu o cinturão em abril de 2022, em vez disso, mudou-se para o boxe, onde conquistou duas vitórias por decisão.

Apesar da ausência de Cyborg da lista, Coker queria deixar claro que o título nunca foi desocupado e que ele não tem certeza de por que Zingano tinha a impressão de que ela poderia lutar contra McCourt por isso.

“Não faço ideia”, disse Coker. “Como eu disse, não conversei com ela, mas se fosse uma luta pelo título, uma luta pelo campeonato de cinco rounds, acho que definitivamente saberia disso. Nunca houve diálogo dentro da empresa para que isso acontecesse.”

Coker foi efusivo nos elogios a Zingano, apesar da confusão, chegando a colocar sua atuação sobre o peso pesado Daniel James, que nocauteou Marcelo Golm na luta principal.

“Sinceramente, fiquei realmente impressionado com Cat Zingano”, disse Coker. “Eles tiveram muitas transições ótimas para frente e para trás. Não sabia quem ia ganhar, achei que ia ser uma grande luta, mas acabou sendo uma luta incrível. Eu nem me importaria de voltar atrás em algum momento, certo? Vamos lá, isso foi divertido de assistir.

“Para mim, um grande nocaute no final [of the main event]isso foi incrível, mas para mim isso [co-main event] foi a luta que mais me chamou a atenção, foi a resiliência dessas senhoras e elas tiveram uma luta muito boa e foi uma grande luta de MMA, uma grande luta de artes marciais, então eu gostei.”

Zingano mais tarde falou com a mídia e ela repetiu o que afirma ter ouvido quando sua luta no Bellator 293 foi marcada inicialmente, acrescentando que não tem certeza de onde sua última vitória a deixa.

“Esta luta foi inicialmente oferecida a mim e a Leah como uma luta pelo título vago, o que teria sido incrível”, disse Zingano. “É legal me ver ainda na posição de número 1 agora e eu realmente não sei o que o Bellator vai fazer agora.

“Parece que é um título vago, parece que não há ninguém importante acima de mim no momento, então acho que só temos que ver o que acontece com isso.”