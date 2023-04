Scottie Pippen fica em silêncio enquanto o romance de Larsa Pippen e Marcus Jordan esquenta

Fvermes búfalos de Chicago estrela Scottie Pippen manteve silêncio sobre as notícias recentes de sua ex-esposa Larsa Pippenenvolvimento romântico com Michael Jordanfilho de, Marcus Jordan.

O ícone da NBA foi recentemente abordado por repórteres do TMZ em Beverly Hills, onde se recusou a comentar o assunto.

Já se passaram mais de seis meses desde que a estrela da realidade de 48 anos foi vista pela primeira vez com Marcus Jordane a notícia de seu relacionamento foi recebida com reações mistas do NBA comunidade. Scottie Pippenque era casado com Larsa para 23 anosdiz estar infeliz com o relacionamento.

Pipping tem sido vocal sobre suas queixas contra Michael Jordann no passado, e ele não se esquivou de expressar sua decepção com a forma como foi tratado durante seus dias de jogador. Com este desenvolvimento recente, não é surpresa que Pipping não queria entreter quaisquer perguntas sobre A relação de Larsa e Marcus.

Romance de Larsa Pippen e Marcus Jordan causa polêmica no mundo da NBA

O casal foi flagrado em várias ocasiões, incluindo um aconchegante passeio de barco com amigos, onde foram vistos se beijando. Eles também compartilharam fotos de si mesmos nas redes sociais, confirmando ainda mais seu relacionamento. Relatórios sugerem que Jordan Sr.. deu sua aprovação ao relacionamento.

A linha do tempo de Larsa e Marcus‘ reuniões é interessante, pois eles se conheceram em meados dos anos 90, quando Larsa estava na casa dos 20 anos e tinha acabado de começar a namorar Pipping. Marcus, que tinha cerca de cinco anos na época, era nada menos que um sobrinho de Pippen.

Avanço rápido para 2022, e Larsa e Marcus foram vistos almoçando juntos em setembro. Inicialmente, eles negaram os rumores de namoro, chamando um ao outro de “amigos íntimos”. No entanto, suas fotos subsequentes sugerem o contrário.

Enquanto Scottie Pippen não comentou a situação, é claro que ele está não estou entusiasmado com isso. Com todo o drama em torno desse triângulo amoroso, resta saber como tudo se desenrolará.