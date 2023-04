Se governo taxar a Shein, produtos ficam mais caros? Entenda

Nas últimas semanas, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) vem dizendo que o Governo Federal vai trabalhar em um esquema de taxação de empresas asiáticas. De acordo com o chefe da pasta econômica, a ideia é fazer com que estas companhias, como Shein, Shopee e AliExpress passem a ter que pagar impostos de acordo com as regras brasileiras.

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que a ideia vem sendo recebida com desconfiança por parte dos consumidores brasileiros. A saber, muitos temem que com a decisão, os produtos que são comprados nestas lojas passem a se tornar mais caros.

Afinal de contas, ao cobrar mais impostos, é natural que se imagine que as empresas repassem este valor aos consumidores para que as companhias não tenham um prejuízo. Neste artigo, você poderá acompanhar todos os impactos que os brasileiros podem sofrer com a taxação das empresas.

Qual o impacto para o trabalhador?

Mas a decisão de taxar estas empresas realmente terá um impacto no bolso dos trabalhadores? Segundo os principais analistas econômicos, a resposta é sim. Ao aumentar a cobrança de impostos sobre marcas como Shopee, Shein e AliExpress, é natural que os produtos vendidos por estes sistemas se tornem mais caros.

Vale lembrar que este é justamente o motivo que está fazendo com que empresas brasileiras pressionem o Governo Federal pela taxação das companhias asiáticas. Os empresários do Brasil querem uma cobrança de impostos igualitária para que eles possam voltar a competir com os preços que hoje são oferecidos pelo comércio externo no Brasil.

O tamanho do aumento dos preços, no entanto, ainda é um mistério. É necessário aguardar pela publicação da Medida Provisória (MP) que vai estabelecer este novo formato de taxação. Embora ainda não exista a indicação de uma data para a assinatura, o Governo está correndo para aplicar as mudanças ainda no primeiro semestre deste ano.

Arrecadação com taxação

Além de tentar se aproximar do empresariado brasileiro, o Governo Federal está tentando aumentar a sua arrecadação ao elevar os impostos por este sistema. Segundo o Ministro Fernando Haddad, a taxação da Shein, Shopee e outras empresas deste segmento poderá gerar um aumento de Receita de algo entre R$ 7 e R$ 8 bilhões.

Além das empresas asiáticas, Haddad vem dizendo que trabalha na taxação de jogos de apostas esportivas. Segundo informações do Ministro da Fazenda, este procedimento poderá gerar uma receita de até R$ 15 bilhões por ano.

Tais decisões acontecem num momento em que o Governo está prestes a apresentar o texto final do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional. Em linhas gerais, o documento prevê que o gasto público estará atrelado à arrecadação. Assim, a Fazenda deverá buscar cada vez mais formas de arrecadar.

O poder de Shein

Dados oficiais mais recentes apontam que milhões de brasileiros compram produtos em plataformas internacionais de venda. Só no ano passado, o volume de compras por estes canais foi de mais de R$ 50 bilhões, considerando apenas o público brasileiro.

Analistas indicam que empresas como a Shein já vendem notadamente mais do que a Renner, que é a empresa líder do segmento de vestuário no Brasil hoje.



Análises indicam ainda que a base ativa de clientes da Shopee é equivalente ao tamanho da base do Mercado Livre, e da AliExpress é semelhante ao tamanho do Magazina Luiza, por exemplo.