Sean Brady x Jack Della Maddalena em andamento para o UFC 290 em julho

Os meio-médios Sean Brady e Jack Della Maddalena concordaram em se enfrentar no UFC 290, que está programado para acontecer em 8 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting no domingo, após um relatório inicial sobre a reserva em Twitter.

Brady parece se recuperar da primeira derrota de sua carreira depois de cair para Belal Muhammad em outubro passado, o que interrompeu sua invencibilidade de 15 lutas. Antes dessa derrota, Brady conquistou cinco vitórias consecutivas no UFC, incluindo vitórias sobre Michael Chiesa e Jake Matthews.

Quanto a Della Maddalena, a Série Contender O veterano parece imparável desde que entrou para o elenco do UFC, conquistando quatro vitórias consecutivas e terminando todas as suas lutas por nocaute ou finalização no primeiro round. Mais recentemente, Della Maddalena despachou Randy Brown com um mata-leão no UFC 284 em sua cidade natal, Perth, na Austrália.

Agora Della Maddalena dá um passo à frente na competição para enfrentar Brady em uma luta meio-médio que se junta à crescente escalação do UFC 290, que também inclui duas lutas pelo título, enquanto Alexander Volkanovski busca unificar o campeonato peso-pena em uma luta contra Yair Rodriguez, enquanto Brandon Moreno coloca o cinturão do peso mosca em jogo contra Alexandre Pantoja.