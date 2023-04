Sean O’Malley prevê que Israel Adesanya usará seu wrestling para derrotar Alex Pereira no UFC 287

Sean O’Malley acredita que Israel Adesanya finalmente vencerá Alex Pereira neste fim de semana.

Em novembro, Adesanya defendeu o título dos médios do UFC contra seu rival na luta principal do UFC 281. Pereira, dono de duas vitórias sobre Adesanya no kickboxing, conseguiu sucesso semelhante no MMA, parando “The Last Stylebender” no quinto round para reivindicar o cinturão. Agora os dois estão prontos para voltar na luta principal do UFC 287, e O’Malley acredita que Adesanya não precisa de muito para finalmente vencer Pereira.

“Vamos lá, Izzy. Termine, baby”, disse O’Malley em seu TimboSugarShow. “Eu acho que ele vai sair e lutar. Eu sinto que ele vai sair, ele tem algumas quedas talvez boas – sair, lutar, colocá-lo nas costas, realmente fazê-lo pensar. Talvez [Pereira] não será capaz de marchar para a frente tanto. Quem sabe? Você nunca sabe. Algumas pessoas têm pequenas coisas realmente boas que mostram na academia que nunca foram feitas em uma luta. Eles são muito bons nisso na academia. Eles batem muito, mas nunca fizeram isso em uma luta – e então bum, eles puxam para fora.

Enquanto Adesanya teve algum sucesso no grappling com Pereira em sua primeira luta de MMA, ele também se saiu bem em pé antes de ser finalizado. Adesanya machucou gravemente Pereira no final do primeiro round, mas não conseguiu dar sequência antes do final do round.

Dado o peso que Pereira corta para atingir o limite de 185 libras, O’Malley acha que Adesanya pode fazê-lo novamente, só que desta vez ele finalizará.

“Quanto pesa [Pereira] corte? Izzy realmente não precisa aterrissar limpo muitas vezes se estiver cortando tanto peso”, disse O’Malley. “Se aquele filho da puta está cortando 20 libras, 25 libras na semana de luta, seu queixo vai, seu fluido cerebral [goes].”

O UFC 287 acontece neste sábado, na Kaseya Arena, em Miami.