Seara abre mais de 50 vagas de emprego pelo país

A Seara, referência no setor alimentício no Brasil, abre mais de 50 vagas de emprego pelo país. A companhia investe em inovação, qualidade e tecnologia, crescendo mais a cada ano que passa. Atualmente, é a maior produtora de alimentos brasileira, possuindo um amplo portfólio que atende milhões de clientes todos os dias. Para fazer parte deste time, os interessados devem atender aos critérios mínimos e morar em regiões próximas. Confira.

Seara anuncia a contratação de novos colaboradores em cidades brasileiras

Além de salários fixos e compatíveis com o mercado, os seus colaboradores contam com diversas vantagens, como: assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, convênio com empresas, ginástica laboral, restaurante interno, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Presente há mais de sessenta anos no Brasil, a Seara é a maior indústria do segmento alimentício no Brasil. A companhia pertence ao grupo JBS, líder em processamento de carnes ovinas, aves e bovinos, e oferece aos seus consumidores um amplo portfólio de produtos. Confira.

Coordenadores de Manutenção – Duque de Caxias;







Vendedores Externos – Piracicaba;







Analistas de Marketing – Rio Grande da Serra;







Supervisores de Produção – Três Passos;







Analistas de Trade Marketing – Rio de Janeiro;







Analistas de Sistemas de Excelência – Brasília;







Engenheiros de Coordenação de Segurança do Trabalho – Duque de Caxias;







Nutricionista – Salto Veloso;







Técnico em Segurança do Trabalho – Santa Catarina.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo Seara, os interessados devem acessar o site 123empregos e se cadastrar dentro da vaga escolhida, após certificar-se de que atende a todos os critérios mínimos da função.

