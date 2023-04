Security OFERECE EMPREGOS pelo país; Envie seu currículo!

A Security, empresa que visa ser reconhecida como a empresa referência em soluções de segurança e serviços, integrando, com harmonia, tecnologia e pessoas, está atrás de novas pessoas para compor sua equipe. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Vigilante – Várzea Grande – MT – Vigilância;

Vigilante Ferista – Passo Fundo – RS – Segurança;

Servente de Limpeza – Inácio Martins – PR – Segurança;

Porteiro – São Paulo – SP – Segurança;

Supervisor VSPP – Chapadão do Sul – MS – Vigilância;

Auxiliar de Limpeza Intermitente – São José dos Campos – SP – Limpeza;

Vigilante Intermitente – Cassilândia – MS – Segurança;

Vigilante Parcial – Guarapari – ES – Vigilância;

Vigilante Patrimonial – Rondonópolis – MT – Vigilância;

Vigilante – Campo Grande – MS – Vigilância;

Auxiliar Administrativo – Cuiabá – MT – Segurança;

Técnico de Segurança do Trabalho – Curitiba – PR – Segurança.

Mais sobre a Security e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Security, é interessante frisar que, com mais de 8 mil colaboradores, presente em 11 estados + DF, vencedora do Prêmio Valor Carreira por sete vezes consecutivas, certificada pela GPTW e única empresa brasileira membro do Global Securalliance, a Security é a parceira estratégica que você precisa para a operação e continuidade do seu negócio.

Há 43 anos no mercado de segurança, tem expertise em soluções de vigilância, facilities e tecnologia, que são personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

