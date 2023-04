Sede Nova (RS) abre processo seletivo para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Sede Nova, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais em diferentes áreas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Sede Nova – RS vão de R$ 1.405,50 a R$ 4.497,60 mensais.

Vagas e salários Sede Nova – RS

A Prefeitura de Sede Nova, no estado do Rio Grande do Sul oferece, por meio de processo seletivo, 6 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Motorista – 1 vaga;

Faxineira – 1 vaga;

Operador de Máquinas – 1 vaga;

Merendeira – CR;

Operário – CR.

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental varia entre R$ 1.405,50 a R$ 3.092,10 para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Nível médio/técnico

Inspetor Tributário – 1 vaga;

Atendente Educacional – CR.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.630,38 a R$ 3.373,20 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Nível superior

Assistente Social – 1 vaga;

Psicóloga – 1 vaga;

Professor de Ciências – CR;

Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais – CR;

Visitador – CR.

Já para os cargos de nível superior o salário varia entre R$ 1.405,50 a R$ 4.497,60 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 22 a 44 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Sede Nova – RS

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Sede Nova – RS devem realizar a inscrição até o dia 10 de abril de 2023 presencialmente no endereço da Prefeitura de Sede Nova, localizada na Rua Major Onofre Rodrigues, 55, Centro. Mais informação no site da Prefeitura.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 30,00 a R$ 70,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Sede Nova – RS

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Assistente Social

Orientar indivíduos nas suas necessidades pessoais respaldados pelo conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando técnicas do serviço social para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e ajustamento ao meio social.

Inspetor Tributário

Estudar o sistema tributário municipal, orientar o serviço de cadastro e realizar perícias;

Exercer a fiscalização direta em estabelecimentos comerciais, industriais e ambulantes.

Psicóloga

Coordenar e orientar os trabalhos de levantamento de dados científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo psíquico;

Orientar a elaboração de diagnósticos e controle do comportamento do paciente na vida social.

Motorista

Dirigir e conservar máquinas, equipamentos rodoviários e veículos do município.

Faxineira

Executar serviços de limpeza em geral nos prédios públicos municipais.



Operador de Máquinas

Operar máquinas e equipamentos rodoviários e agrícolas.

Merendeira

Preparar e servir adequadamente os alimentos preservando as condições de armazenamento e higiene.

Operário

Carregar e descarregar veículos;

Transportar mercadorias, materiais de construção e outros;

Proceder a abertura de valas;

Realizar serviços de capina em geral.

Atendente Educacional

Executar atividades de cuidado, orientação e recreação contemplando a Educação Infantil e Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental.

Professor de Ciências

Orientar a aprendizagem do aluno; participar do processo de planejamento das atividades da escola;

Organizar o trabalho referente ao processo do ensino-aprendizagem;

Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais

Orientar a aprendizagem do aluno;

Participar do processo de planejamento das atividades da escola;

Organizar o trabalho referente ao processo do ensino-aprendizagem;

Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

Visitador

Responsável pelo atendimento domiciliar às famílias, por meio de atividades específicas.

Etapas processo seletivo Sede Nova – RS

O processo seletivo para a Prefeitura de Sede Nova – RS contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova prática apenas para os cargos de Operador de Máquinas e Motorista, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 16 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições completas de cada cargo.