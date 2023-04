Segunda via da identidade no Rio de Janeiro: como solicitar?

Perder o RG (Registro Geral) é um imprevisto comum que pode acontecer com qualquer pessoa. Contudo, é importante saber como ter novamente o documento em mãos de forma rápida. Então, para os cariocas que estão preocupados com essa questão, mostraremos como solicitar a segunda via da identidade no Rio de Janeiro.

O RG é um documento fundamental e obrigatório em várias situações, como abrir uma conta bancária, viajar ou realizar compras parceladas. Por conta disso, na matéria desta terça-feira (11) do Notícias Concursos, explicaremos a maneira mais prática de pedir a segunda vida da identidade no Rio de Janeiro.

Onde solicitar a segunda via da identidade no Rio de Janeiro?

A primeira opção é comparecer a uma unidade do Poupa Tempo. É possível agendar o atendimento pelo site ou aplicativo Poupa Tempo Digital, escolhendo a unidade mais próxima de sua residência.

No dia e horário agendados, é preciso apresentar um documento que comprove a perda ou roubo do RG, como um boletim de ocorrência. Além disso, faz-se necessário de pagar uma taxa de R$ 48,88.

Outra opção é solicitar a segunda via da identidade diretamente no Instituto Félix Pacheco. Este é o órgão responsável pela emissão de carteiras de identidade no estado do Rio de Janeiro.

Para isso, é preciso acessar o site do instituto, preencher o formulário de solicitação e agendar o atendimento. No dia e horário marcados, é necessário apresentar um documento com foto e comprovante de residência, além de pagar a taxa de R$ 49,48.

Como agilizar o processo de emissão da segunda via do RG?

Uma das formas de agilizar o processo é solicitar a segunda via pela internet, através do site do Instituto Félix Pacheco. Além disso, é importante comparecer ao atendimento com todos os documentos necessários em mãos, para evitar atrasos no processo.

Outra dica é evitar os horários de pico, como no início da manhã e final da tarde, pois o fluxo de pessoas é maior nesses períodos e o tempo de espera pode ser maior. É recomendável comparecer ao atendimento com uma antecedência mínima de 30 minutos do horário agendado.

Quais documentos são necessários para solicitar a segunda via da identidade?

Para solicitar a segunda via da identidade no Rio de Janeiro, é preciso apresentar um documento que comprove a perda ou roubo da identidade, como um boletim de ocorrência. Além disso, é necessário apresentar um documento com foto, como carteira de habilitação, carteira de trabalho ou passaporte, e um comprovante de residência atualizado.

É importante lembrar que a identidade tem validade de 10 anos e que é recomendável renová-la antes do prazo de vencimento, para evitar transtornos. A renovação pode ser feita no Instituto Félix Pacheco ou em uma unidade do Poupa Tempo, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 49,48.

Em suma, a segunda via da identidade é um documento fundamental para a vida civil e é importante saber como solicitar de forma rápida e segura. No Rio de Janeiro, é possível solicitar a segunda via nos postos de atendimento do Poupa Tempo ou diretamente no Instituto Félix Pacheco. É importante comparecer ao atendimento com todos os documentos necessários em mãos e evitar os horários de pico para agilizar o processo.



