Sem alarde entre os favoritos do campeonato da NBA: quem é o melhor time?

Teles dizem, e parece verdade na superfície, que o Eliminatórias da NBA mudar todos. É perto, é uma loucura e é um basquete de alta qualidade.

Os favoritos seguem sendo os campeões, mas a primeira rodada de 2023 mostra que para vencer é preciso lutar. Só houve um 4 a 0, o do Philadelphia 76ers contra o Brooklyn Netse os grandes nomes que estiveram ‘na equipa titular’ ainda têm de lutar para garantir a passagem às meias-finais da conferência.

Este é o caso do Milwaukee Bucksque terá que vestir o macacão contra um épico calor de Miami. a série de Jimmy Butler é sensacional (mais de 25 pontos em cada uma das três partidas disputadas), a ausência de Giannis Antetokounmpo e uma mudança de ritmo no dólares que só apareceu no segundo jogo.

Também está acontecendo com o grande nome, o Golden State Warriors. A defesa deles é que a grande série do primeiro turno é contra o Sacramento Kings. Todos os jogos são disputados, o confronto entre Stephen Curry e De’Aaron Fox é épico, Draymond Verde ressurgiu em um magnífico confronto defensivo na quarta… É o basquete ao mais alto nível.

Mas aqueles outrora dominantes guerreiros não existe mais. Eles até fazem mudanças, como Verde pulando do banco. “Ganhamos. Acredito piamente que, se algo não está quebrado, você não precisa mudá-lo. Não vou chegar ao ponto de ficar com raiva ou chateado com alguma coisa. Quero o que é melhor para o equipe aconteça”, contou.

Outros favoritos estão se segurando. Acontece com o celtas de Bostonque exceto por Trae Youngjogo épico pela vitória por 2 a 1, estão comandando a passos largos contra o Atlanta Hawks.

Jayson Tatum e Jaylen Brown foi para um 62 combinado na terceira vitória, e ‘7’ foi a resposta quando Bostona imaginação desvaneceu-se. Eles vencem e continuam a convencer. Nessa linha estão os Denver Nuggetstambém, com apenas o brilho de Anthony Edwards impedindo uma vitória fácil no primeiro turno contra o Timberwolves.