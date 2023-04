Semana após a Páscoa começa com GRANDE VITÓRIA para os trabalhadores

Todos os anos, milhares de brasileiros recebem algum tipo de benefício do Governo Federal. Um desses benefícios é abono salarial PIS/PASEP, que concede até um salário mínimo para os trabalhadores brasileiros que possuem a carteira assinada. A saber, a semana após a Páscoa começa com uma grande notícia: quatro grupos diferentes de trabalhadores receberão os seus pagamentos.

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) são direitos de todos os trabalhadores do regime CLT. Assim, todos que trabalham de carteira assinada e se enquadram nos requisitos dos programas podem receber até um salário extra todos os anos.

A grande diferença entre os dois programas está relacionada à instituição de pagamento e do contratante do funcionário. Isso porque o PIS é pago para os trabalhadores das empresas privadas pela Caixa Econômica Federal. Enquanto isso, o pagamento do PASEP é realizado pelo Banco do Brasil para todos os servidores públicos.

Atualmente, quase 23 milhões de pessoas têm direito ao abono PIS/PASEP. A seguir, conheça mais sobre os benefícios do programa e veja quem irá receber no mês de abril.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Para fazer parte do PIS/PASEP é necessário estar atento para os requisitos de adesão do programa. A seguir, confira todas as regras para receber o salário extra anualmente:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Mas, vale ressaltar, também, que para participar do programa, a contratação deve ocorrer por uma empresa. Isso significa que aqueles que forem contratados por pessoa física não terão direito ao abono.

Quem vai receber o PIS/PASEP em abril?

Este ano, o pagamento do PIS/PASEP são para todas as pessoas que trabalharam por, pelo menos, 30 dias em 2021. A cada mês, um novo grupo tem direito a sacar o salário extra diretamente em suas contas.

Em abril, 4 novos grupos terão direito ao abono. A seguir, confira quais são eles:

Trabalhadores que nasceram em maio (PIS);

Trabalhadores que nasceram em junho (PIS);

Quem possui número da inscrição com final 2 (PASEP);

Quem possui número da inscrição com final 3 (PASEP).

É importante destacar que os recursos estarão disponíveis a partir do dia 17 de abril.

Qual será o valor do abono em abril?



O valor do abono PIS/PASEP vai depender da quantidade de meses de trabalho no ano-base. Assim, o valor total do benefício poderá ser de até um salário mínimo. Atualmente, a base salarial nacional é de R$ 1.302.

A seguir, confira a tabela com os valores de pagamento de acordo com a quantidade de meses trabalhados:

1 mês: R$ 108,50;

2 meses: R$ 217;

3 meses: R$ 325,50;

4 meses: R$ 434;

5 meses: R$ 542,50;

6 meses: R$ 651;

7 meses: R$ 759,50;

8 meses: R$ 868;

9 meses: R$ 976,50;

10 meses: R$ 1.085;

11 meses: R$ 1.193,50;

12 meses: R$ 1.302.

Como consultar e sacar o abono?

É muito fácil consultar o seu abono PIS/PASEP. Para isso, você deverá acessar o Portal Gov.Br ou mesmo através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para telefones Android e IOS. Além disso, outra opção é através do telefone 135.

Os trabalhadores que têm direito ao benefício poderão sacar os valores por meio da sua conta no banco correspondente. Ou seja, se você recebe o PIS, poderá sacar através da conta-corrente da Caixa Econômica. Caso você receba o PASEP, receberá por meio da sua conta corrente no Banco do Brasil.

Mas caso você não possua conta no banco correspondente, ainda poderá realizar o saque diretamente no banco. Mas, para isso, precisará se dirigir a uma agência bancária com um documento de identificação com foto e o número do NIS (Número de Identificação Social).