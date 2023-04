Semana de Páscoa começa com GRANDE ALERTA para os brasileiros

A páscoa está chegando e os criminosos aproveitam para encontrar uma nova maneira de aplicar golpes. Trata-se do golpe da páscoa que já está fazendo várias vítimas.

Neste novo golpe, os criminosos entram em contato com a vítima e dá a “excelente notícia” de que ela ganhou uma cesta de chocolates de páscoa. Normalmente, avisam que o presente está atrelado a uma grande rede de lojas, como Cacau Show e Nestlé.

Assim, após anunciar o grande presente, os criminosos solicitam o pagamento de uma taxa para a entrega. E é neste momento em que acontece o golpe. Por isso, é necessário ficar atento para não se tornar uma vítima.

Entenda mais sobre o golpe de páscoa

Após falar sobre a cesta de páscoa, os criminosos solicitam o pagamento da taxa de entrega. Assim, a vítima paga o valor do frete, que geralmente é bem abaixo do valor total da cesta, e nunca recebe o seu presente.

Além disso, o prejuízo pode ir além da quantia em dinheiro. Isso porque o pagamento pode ser solicitado no cartão de crédito. Dessa forma, os criminosos também roubam as suas informações pessoais e passam a realizar outras operações fraudulentas. Em alguns casos, podem ocorrer até mesmo a clonagem do cartão.

Além de solicitar o pagamento por cartão de crédito, os golpistas podem solicitar transferência via pix. Assim, a vítima fica com o prejuízo financeiro da transação e nunca recebe o seu presente.

É importante destacar que nenhuma marca de chocolates, como a Cacau Show e Nestlé, citadas neste artigo, oferecem presentes de páscoa assim de repente. Por isso, fique atento e confira as nossas dicas para evitar cair neste golpe.

Como evitar cair neste tipo de golpe?

É necessário estar atento para não cair no golpe de páscoa, principalmente com as ofertas aumentando na mesma medida da procura por chocolates e ovos de páscoa nesta época do ano.

No entanto, o primeiro passo para evitar cair no golpe é buscar maiores informações quando receber mensagens desse tipo. Mas procure sempre pelos canais oficiais da marca que você já conhece. Assim, pergunte tudo sobre a suposta promoção para saber se realmente é verídica.

Além disso, existem também outras medidas que você pode tomar para não cair no golpe de páscoa. Confira logo a seguir:

Desconfie sempre que for solicitado valores para o recebimento de produtos em sua residência;

Ao realizar ofertas e premiações, as empresas não costumam cobrar taxa de envio;

As grandes marcas nunca enviam mensagens para os seus clientes por meio de WhatsApp ou mensagens de texto;

Quando receber mensagens deste tipo, procure pelas redes sociais oficiais da marca, a fim de obter mais informações. Geralmente, todo tipo de publicidades das marcas, assim como avisos, são publicadas em suas redes sociais;

Não realize transferências bancárias sem saber se a informação é realmente verídica, mesmo quando disserem que a oferta é “por tempo limitado”, pois os criminosos podem utilizar esta tática para fazer você agir rápido e sem pensar muito;

Nunca passe o número do seu cartão de crédito para desconhecidos e nem informações sensíveis;

Nunca clique em links suspeitos.

As empresas sempre disponibilizam vários canais de atendimentos para os seus clientes. Por isso, procure por suas redes sociais ou site oficial e entre em contato pelos canais disponibilizados. Assim, você poderá sanar todas as suas dúvidas e evitar cair no golpe de páscoa.



