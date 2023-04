SEMU Penedo participa do Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres

Secom PMP

A Secretária Municipal da Mulher, Aliny Costa, e equipe da SEMU representaram a pasta da Prefeitura de Penedo criada no governo Ronaldo Lopes durante o Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres

O evento do governo federal foi realizado nos últimos dias 12 e 13, em Brasília, para debater, conhecer e elaborar políticas públicas, junto com gestores municipais e estaduais

Para Aliny Costa, o Fórum Nacional abriu “espaço para diálogos, compartilhamento de experiências e aprendizados, com objetivo de garantir os direitos das mulheres por meio do fortalecimento dos organismos, buscando também investimentos e parcerias para as ações de prevenção e enfrentamento à violência, como também para projetos para valorização, proteção e empoderamento feminino”.

De acordo com o Ministério das Mulheres, o evento reuniu 252 secretárias estaduais e municipais de mulheres no auditório do Instituto Serzedello Correano, do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Ministra das Mulheres Cida Gonçalves foi incisiva no seu pronunciamento.“Precisamos dizer que o Brasil não aceita o ódio contra as mulheres. Usem a imprensa e as redes sociais para divulgar que não aceitamos mais sermos silenciadas, desrespeitadas e mortas. Essa é a marcha que teremos que fazer”.

Ela mencionou exemplos de diferentes violências de gênero, como os movimentos masculinistas da internet, a violência contra mulheres na política, contra jornalistas e influenciadoras digitais.

“Isso precisa acabar. Quando o presidente Lula diz que a meta é feminicídio zero, ele quer dizer que nada disso é permitido neste País”, completou Cida Gonçalves.