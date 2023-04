Será que a procrastinação tem cura? Descubra!

Muitas pessoas se perguntam se a procrastinação tem cura, afinal, ela é um problema que tem atrapalhado a rotina de muita gente. Porém, antes de respondermos a essa pergunta, devemos compreender o que é a procrastinação e por que nós, seres humanos, temos o costume de procrastinar. Assim, será mais fácil entender se existe cura ou não. Continue lendo!

O que é a procrastinação, de fato?

A procrastinação nada mais é do que o hábito de trocar algo que devemos fazer, por algo que queremos no momento. É o caso de faltar à aula da faculdade para, simplesmente, assistir a mais um capítulo de uma série, por exemplo. Nesse caso, procrastina-se a aprendizagem e foca-se apenas no prazer imediato: o episódio.

A procrastinação também é algo que traz prejuízos para nós. Seguindo o exemplo acima, faltar à aula poderá trazer prejuízos na aprendizagem e nas notas, não é mesmo?

Por isso, procrastinar é algo que pode resultar em efeitos bastante negativos.

Por que procrastinamos?

Nos primórdios, os seres humanos precisavam caçar para conseguir se alimentar e sobreviver. Essa atividade custava muita energia física e mental. Portanto, quando não era necessário sair para fazer a caça, o cérebro humano garantia que todos poupassem o máximo de energia possível, descansando e procrastinando qualquer outra tarefa que devessem cumprir.

Isso quer dizer que, hoje em dia, as pessoas procrastinam por conta do nosso cérebro: ele sempre vai preferir poupar energia, por garantia.

Só que é claro que essa energia não precisa mais ser “guardada” dessa maneira. Afinal, podemos dormir à noite e, durante o dia, devemos executar tarefas que são obrigatórias.

Porém, isso não quer dizer que o nosso cérebro saiba disso, não é mesmo? E, por conta desses fatores, tendemos a ser procrastinadores por natureza.

Procrastinação tem cura?

Pelo fato de a procrastinação ser uma tentativa do cérebro de poupar mais energia, não podemos chamá-la de doença. Se ela não é doença, significa que também não podemos dizer que ela tem cura, concorda?

Isso quer dizer que não há nada que possa ser feito quando estamos procrastinando e prejudicando a nossa vida? Claro que não! Pois é possível lidar com ela sim!

Existem estratégias que podem nos ajudar a enfrentar a procrastinação, com o intuito de combatê-la, não de extingui-la de nossas vidas. Afinal, é impossível retirá-la por completo de nós. Ela faz parte da natureza humana.

Porém, quando criamos consciência de que estamos procrastinando, e fazemos exercícios mentais para lidar com a procrastinação, como por exemplo, pensar nos prejuízos de deixar algo para depois, há mais chances de nos desenvolvermos de forma efetiva, combatendo a procrastinação.



Inclusive, a psicoterapia também pode ajudar a enfrentar a procrastinação que, às vezes, torna a rotina tão “estagnada”.

Pense sobre essas reflexões que trouxemos, responsabilize-se pela procrastinação e inclua estratégias de enfrentamento dela na sua rotina. Apesar de não ter cura, nós podemos, muitas vezes, ser mais fortes que a procrastinação. Pense nisso!