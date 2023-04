Serasa: Comunicado Importante para Quem Possui Multas de Trânsito – Confira!

A Serasa fez um comunicado importante sobre as multas de trânsito no Brasil, e os motoristas devem ficar atentos. A empresa, para quem não conhece, possui um banco de dados com apontamentos sobre dívidas vencidas e não pagas, cheques sem fundos, protestos de títulos e outros registros públicos e oficiais. Sendo assim, ela reúne dados enviados por lojas, bancos e financeiras para dar apoio aos negócios.

Nesse sentido, através de suas redes sociais, a Serasa publicou um vídeo. Neste vídeo, uma especialista dá instruções para os brasileiros que possuem multas de trânsito com pagamentos em atraso. Na legenda da publicação, a empresa escreveu: “Hey, motorista… você mesmo! Chega mais que a Serasa tá trazendo informação importante. Sabia que deixar de pagar multas de trânsito traz várias consequências? Assista o vídeo e confira”

De acordo com a especialista: “É difícil encontrar alguém que nunca tenha tomado uma multinha, né? Assim que tira a carteira, vai dizer? Então, beleza, vamos falar sobre as consequências de não pagar multa. O primeiro é que você não consegue fazer o licenciamento do veículo e com isso, você não pode transitar pelas ruas”.

Além disso, a especialista também afirmou que, caso o brasileiro possua alguma multa de trânsito em aberto, não será possível vender o seu carro e nem realizar a renovação da carteira de motorista. “Outra consequência de não pagar as multas é que você pode entrar na dívida ativa”, completou.

Como realizar o pagamento das multas de trânsito

O pagamento das multas de trânsito pode ser feito através da carteira digital Serasa. Sendo assim, basta que o cidadão baixe o aplicativo, que também permite consultar e pagar o IPVA, DPVAT e licenciamentos.

Além disso, no vídeo publicado pela Serasa, a especialista afirmou que a empresa possui uma parceria com a ZaPay, o que torna o processo de pagamento “super rápido, prático e seguro”. Inclusive, os pagamentos das multas de trânsito podem ser feitos de maneira parcelada, em até 12 vezes no cartão de crédito.

Para quem não conhece, a ZaPay é uma fintech que oferece o serviço de pagamento de débitos veiculares, e tem como premissa revolucionar a maneira que as pessoas fazem esses pagamentos.

Serasa faz comunicado

De acordo com dados da Serasa Experian, a busca dos consumidores brasileiros por crédito apresentou uma queda de 12% em março, em comparação com o mesmo mês no ano anterior. Além disso, o índice vem registrando quedas regulares desde junho do ano passado, sendo que esta foi a terceira baixa consecutiva neste ano.

Nesse sentido, a principal queda foi registrada no estado do Amapá, com baixa de 27,3%. Em seguida, aparecem Alagoas (24,9%) e Rio de Janeiro (21,6%). Por fim, as menores quedas ocorreram nos estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo, com 5% e 3,5% respectivamente.

Além disso, o levantamento da Serasa Experian também mostrou que a diminuição da demanda por crédito foi maior em locais mais pobres. Desta maneira, dentre os brasileiros que recebem de R$ 500 a R$ 1.000 mensais, 14,5% foram atingidos. No entanto, é importante destacar que a diminuição na procura por crédito também foi elevada para as rendas consideradas médias.