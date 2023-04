Sergei Pavlovich grita ‘cadê meu cinturão’ após nocautear Curtis Blaydes no UFC Vegas 71

A divisão dos pesados ​​tem um problema sério, e o nome dele é Sergei Pavlovich.

O martelo russo garantiu seu sexto nocaute consecutivo no primeiro round após acertar Curtis Blaydes com uma série de socos que encerraram a luta principal do UFC Vegas 71 de forma dramática.

Foi outra performance de cair o queixo, com Pavlovich entrando no bolso e lançando um uppercut que jogou a cabeça de Blaydes para trás quando ele caiu em direção à jaula. Pavlovich aproveitou a abertura para disparar outra enxurrada de chutes, com Blaydes eventualmente desmoronando com os socos em apenas 3:08 do primeiro round.

A vitória leva Pavlovich a 18-1 em sua carreira, com todas as seis vitórias no UFC por nocaute no primeiro round.

“Ei, onde está meu cinto?” Pavlovich gritou depois. “Muito respeito pelo Curtis Blaydes, ele é ótimo, mas alguém falou que ele ia me derrubar facilmente. O que você vai dizer agora?”

Essa foi sem dúvida a maior história no sábado à noite, depois que Pavlovich lutou no chão em sua única derrota no UFC para Alistair Overeem em 2018. Blaydes é indiscutivelmente o melhor lutador no peso pesado atualmente, mas ele realmente não se voltou para o grappling durante o primeiras trocas enquanto ele tentava se testar em pé contra Pavlovich.

Para seu crédito, Blaydes acertou alguns tiros sólidos, mas Pavlovich reagiu com força impressionante e velocidade ofuscante, especialmente para um homem de seu tamanho.

Pavlovich então começou a estabelecer um jab que esfaqueou Blaydes, com cada tiro sucessivo acertando o queixo. Houve vários momentos em que Blaydes parecia vacilante, o que acabou levando-o a fazer sua única tentativa de queda, que Pavlovich facilmente deu de ombros.

A partir daí, Pavlovich esperou seu tempo e buscou a abertura para acertar seus melhores socos.

“Eu estava realmente pronto para o fato de que Curtis seria muito melhor em pé”, disse Pavlovich. “Eu sabia que ele estava trabalhando em pé. Então quando ele começou a lutar comigo, eu percebi que ele é forte, mas aí ele ia tentar me derrubar. Ele viu que as quedas não iam funcionar e resolvi fazer meu trabalho em pé.”

Pavlovich encontrou aquela rachadura na armadura com Blaydes no pé de trás e saltou para o uppercut de direita que acertou no alvo. Percebendo que Blaydes estava ferido, Pavlovich desferiu socos sucessivos até que Blaydes finalmente caiu no tatame, o que levou à paralisação.

Enquanto um campeonato estava definitivamente em sua mente, Pavlovich também estava ansioso para pedir um bônus após sua última vitória por nocaute.

“Pelo que eu assisti ao UFC, geralmente são os atacantes que nocauteiam as pessoas que recebem os bônus”, disse Pavlovich. “Geralmente não dão para quem finaliza no chão. Essa é outra finalização em pé, é outro bônus, eu acho, certo?”

A vitória quase certamente coloca Pavlovich na disputa pelo título, embora todos os sinais ainda apontem para Jon Jones lutando contra Stipe Miocic em novembro com o ouro peso-pesado em disputa.

Se essa luta for oficializada, o vencedor provavelmente enfrentará uma eventual luta contra Pavlovich, que de repente se tornou o candidato mais temido de toda a divisão.