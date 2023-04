Sergei Pavlovich sabia que Curtis Blaydes iria ‘desmoronar psicologicamente’ sem quedas, e promete esperar pelo título

Sergei Pavlovich consolidou seu lugar na disputa pelo título dos pesos pesados ​​com sua rápida vitória sobre Curtis Blaydes no sábado, no UFC Vegas 71.

Agora ele está pronto para esperar seu tempo e deixar as fichas caírem onde puderem entre o campeão dos pesos pesados ​​do UFC Jon Jones e o ex-titular Stipe Miocic.

“Vou descansar, vou comer, vou dormir, vou descansar um pouco mais – vou esperar”, disse Pavlovich por meio de um tradutor no sábado na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 71.

Espera-se que Jones e Miocic se encontrem em algum momento de 2023 para a primeira defesa de título dos pesos pesados ​​de Jones. Essa luta pode acontecer ainda em novembro, segundo relatos recentes, mas Pavlovich reiterou que está contente em ficar de fora até lá e esperar a chance de disputar o cinturão. Quando perguntado se ele tem preferência no adversário, o rebatedor russo objetou, chamando Jones x Miocic de “50-50” e disse que não se importa com quem ganha.

“Eu não estou esperando para encontrar alguém [who can test me]. O que eu quero é pegar meu cinturão”, disse Pavlovich. “Quero tentar ganhar esse cinturão porque esse é um sonho meu desde criança, então estou trabalhando muito para chegar a esse sonho e conseguir esse cinturão.”

Pavlovich, 30, emergiu como um dos maiores talentos da divisão peso-pesado do UFC. O imponente russo precisou de apenas três minutos para adicionar Curtis Blaydes à sua lista de alvos, nocauteando o americano com uma sequência monstruosa no UFC Vegas 71.

Pavlovich já acumulou seis nocautes consecutivos no primeiro round desde que perdeu sua estreia no UFC para Alistair Overeem em 2018, e não ficou surpreso que Blaydes optou por ficar e negociar com ele em vez de lutar.

“Para ser sincero, eu estava me preparando para os cinco rounds, pensei que a luta fosse para os cinco rounds. Mas depois que percebi que estava pegando ele, não havia razão para eu continuar a luta por mais tempo”, disse Pavlovich.

“Quando começamos a luta, acho que ele entendeu que a única forma de ele me derrubar era indo fundo para o double leg, e do jeito que ele fez antes, ele já foi mandado para um nocaute antes, ele está foi nocauteado dessa forma. Então ele entendeu que havia muito perigo nisso, e é por isso que a luta foi daquele jeito.”

Apesar de o wrestling ser seu forte, Blaydes acabou fazendo apenas uma tentativa de queda contra Pavlovich.

Depois que a tentativa de queda falhou, Pavlovich disse que sabia que era o começo do fim.

“Foi nisso que trabalhamos”, disse Pavlovich. “Eu entendi que se ele tentasse tentar uma tacada, e fosse basicamente encontrar uma parede de tijolos, ele começaria a desmoronar psicologicamente – e foi exatamente nisso que trabalhamos, foi nisso que preparamos. .”