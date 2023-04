‘Sergei vence Jon Jones’: Pros reagem ao nocaute rápido de Sergei Pavlovich sobre Curtis Blaydes no UFC Vegas 71

Quando Curtis Blaydes e Sergei Pavlovich chegaram ao octógono, os fãs da luta esperavam testemunhar a coroação do próximo peso-pesado.

Blaydes procurou estender sua seqüência de vitórias consecutivas para quatro, que incluiu vitórias por paralisação sobre Tom Aspinall e Chris Daukaus, bem como uma decisão dominante sobre Jairzinho Rozenstruik.

Para Pavlovich, ele esperava conquistar sua sexta vitória consecutiva dentro do octógono. Entrando em sua disputa contra Blaydes, o russo havia nocauteado no primeiro round sobre Tai Tuivasa, Derrick Lewis, Shamil Abdurakhimov, Maurice Greene e Marcelo Golm.

Logo no portão, os dois homens começaram a lançar e lançar bombas. Com o caos em erupção, foi o uppercut de direita infernal de Pavlovich que colocou Blaydes no chão para a contagem. Confira abaixo como os companheiros de luta de Pavlovich reagiram à sua violenta vitória dentro do UFC APEX.

Cara, como você pode ser tão grande, rápido e preciso? – Belal Muhammad (@bullyb170) 23 de abril de 2023

Eu estou chamando. Sergei vence Jon Jones. — Matt Brown (@IamTheImmortal) 23 de abril de 2023