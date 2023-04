Sergio Garcia critica repórteres na controvérsia do The Masters for LIV Golf-PGA Tour: ‘São vocês’

Sérgio Garcia parece estar farto da controvérsia em torno VIDA Golfe e a Circuito PGA e agora em Os mestres ele parecia apontar o dedo para quem está causando a disputa, pois disse que os colegas jogadores de golfe nem falam sobre isso.

Sergio Garcia pede aos repórteres que parem com isso

Sérgio Garciaex-campeão, abriu sua 2023 Mestres participação com um primeiro round de 74 tacadas, dois acima do par do percurso e disse aos repórteres que está tudo normal no major, dizendo que a imprensa precisa parar de perguntar sobre o VIDA Golfe matéria.

“Vocês estão fazendo um grande alarido com isso e são vocês. Eu não tive nada além de ótimas coisas de todos os jogadores com quem conversei. Então, por favor, parem com isso e falem sobre o Masters.”

Os repórteres então perguntaram a ele se VIDA Golfe tendo apenas três eventos antes Os mestres afeta sua preparação ou jogo no major, ao qual garcia disse que jogou mais do que isso.

“Eu não acho que você quis dizer isso, mas eu joguei cinco torneios vindo para cá. Então é muito bom. Houve momentos em que eu provavelmente não joguei tanto vindo para cá.