Serie A: AC Milan adverte Real Madrid: Queremos Brahim

brahim diaz é toda a raiva em AC Milão. Como explicamos há alguns dias no MARCA, a questão sobre o futuro do espanhol será central para Milão e Real Madrid nas semanas que vem.

O jogador, que chega ao fim do período de empréstimo após três anos no norte da Itália, é querido pelos dois clubes e seu nível de desempenho vem crescendo com o passar dos jogos.

No final da época, ambiciona ser fundamental no Milãolutam por seus dois objetivos: chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões e garantir um lugar entre os quatro primeiros na Série A.

Do Stadio San Siro eles são muito claros que brahim é parte fundamental do projeto: “Ele tem se saído muito bem nos últimos anos. Vamos sentar à mesa com Real Madrid para ver se as condições são adequadas. Gostaríamos de apontar para isso”, declarou Frederico Massara, Milãodiretor esportivo do Brasil, antes da partida contra Empoli nesta Sexta-feira Santa.

Como já antecipávamos, não existe uma cláusula fixa previamente acordada entre os dois clubes europeus mas o preço de compra rondaria os 25 a 30 milhões de euros. Enquanto isso, diaz tem mais dois anos de contrato com Real Madrid: até 2025.

Do San Siro, eles querem apostar no craque, que tem conquistado vaga no Stefano Pioli‘s onze titular… e deixou exibições como a do Stadio Maradona alguns dias atrás, quando marcou e deu assistência contra o Napoli na vitória por 0-4. Seu valor está em ascensão e na capital da moda eles sabem disso.

No entanto, Milão não quer pagar o valor acima pelo espanhol e vai negociar uma redução. Ou essa é a intenção deles. Mas Real Madrid tem planos para brahim: “Afinal, Madrid é o lugar onde brahim quer ter sucesso um dia. O que está claro, e o jogador sabe disso, é que no Real Madrid o querem de volta, custe o que custar”, escreveu joão castro na MARCA recentemente.