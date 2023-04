Série A: Imóvel sofre acidente de carro enquanto viajava com os filhos: Colisão com bonde

Ciro imóvel levou um susto terrível na manhã de domingo. O Lácio O atacante sofreu um acidente de trânsito em que bateu com seu Land Rover Defender contra um bonde em Roma. A frente de seu veículo, como pode ser visto na foto, ficou destruída. As duas filhas do jogador também viajavam com ele.

A colisão não foi culpa do jogador de futebol, de acordo com suas primeiras palavras após o acidente.

Uma montagem com várias imagens do acidente de Ciro Imóveis.

“O bonde passou no sinal vermelho. Felizmente estou bem, meu braço só dói um pouco”, disse o Lácio capitão em um comunicado divulgado pela La Gazzetta dello Sport.

Imóvel agora está no hospital. Uma de suas filhas deixou o local do acidente com um colar cervical. Além disso, outras sete pessoas ficaram feridas, segundo o La Gazzetta dello Sport, já que outros veículos também se envolveram no acidente.