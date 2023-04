Serie A: Roc Nation Sports de Jay-Z apoia Lukaku após novo incidente racista: ‘além de desprezível’

Ffundado em 2013, Roc Nation Sports era de Jay-Z grande aventura no mundo da representação esportiva. A agência da superestrela do rap agora se apresentou para exigir justiça para seu cliente de futebol mais importante: Inter de Milão e da Bélgica Romelu Lukaku.

Logo após a terça do Inter copa da italia confronto contra a Juventus, Lukaku foi alvo de insultos racistas por um grupo de torcedores no Allianz Stadium, em Turim. O que levou a agência a fazer uma declaração e apelo às autoridades do futebol italiano.

Michael Yormarkpresidente da Roc Nation Sportsdivulgou o seguinte comunicado: “Romelu marcou um pênalti no final do jogo. Antes, durante e depois do pênalti, ele foi submetido a abusos racistas hostis e repugnantes. Romelu comemorou da mesma forma que já comemorou gols.”

(Romelu) foi submetido a abuso racista hostil e repugnante Michael Yormark

“As autoridades italianas devem aproveitar esta oportunidade para combater o racismo, em vez de punir a vítima do abuso. Tenho certeza de que o mundo do futebol compartilha o mesmo sentimento”, continuou o apelo de Yormark.

Juventus-Inter: momentos tensos caóticos levaram a três cartões vermelhos

O incidente ocorreu após Lucas marcou um pênalti tardio para empatar o jogo (1-1) contra a Juventus na primeira mão da semifinal. O atacante silenciou a multidão, em resposta a gritos e sons racistas que ele afirma terem acontecido durante todo o jogo.

A comemoração, aos 90+5′ de jogo, rendeu-lhe o segundo cartão amarelo, seguido logo depois de uma briga com o técnico da Juve Praça João. O que levou à expulsão do jogador colombiano (após desferir um soco), assim como do GK do Inter Samir Handanovic. Com isso, possíveis recursos pendentes, os três perderão a segunda mão do copa da italia corresponder.