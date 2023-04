Série MLB da Cidade do México: Giants x Padres rende 37 corridas, 11 home runs para quebrar o recorde da temporada

Tele San Diego Padres e San Francisco Giants correspondeu às expectativas, pois combinaram para acertar 11 home runs em San Diego Vitória por 16 a 11 no Estádio Alfredo Harp Hel, na Cidade do México na abertura da primeira série da temporada regular a ser disputada na capital mexicana, diante de quase 20.000 fãs.

Os morcegos de ambas as equipes aproveitaram a altitude de 7.349 pés acima do nível do mar desta cidade, mais alta que Denver, o estádio esportivo mais alto dos Estados Unidos, para mandar a bola para longe em um emocionante jogo que também marcou o retorno de um jogo da Major League Baseball ao território mexicano desde 2019.

Os 11 home runs combinados foram os mais registrados até agora nesta temporada

Os Padres acertaram seis, enquanto os Giants chegaram como o time com mais home runs em um jogo (7) em uma goleada de oito home runs sobre o Chicago White Sox em 3 de abril.

O sábado chegou perto de empatar o recorde de home runs em um único jogo (13) entre o Arizona Diamondbacks e Philadelphia Phillies em 2019.

O romance dos Padres com a torcida mexicana

A estrela da tarde foi Manny Machado, que quebrou a barreira duas vezes: a primeira contra Fernando Tatis Jr. e a segunda para virar o jogo e colocar os Padres no caminho da vitória.

Após este segundo golpe, a torcida mexicana o aplaudiu de pé com o canto: “MVP! MVP! MVP!”

Além disso, tecnicamente, Tatis Jr. fez um home run em seu primeiro jogo “em casa” desde 2021após passar por uma cirurgia no ombro e mais duas cirurgias no pulso após sofrer um acidente de motocicleta durante a paralisação da Liga Principal.