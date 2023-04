Servidor efetivo da Prefeitura de Penedo assume presidência do Conselho Gestor do Instituto Penedo Previdência

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes nomeou o servidor efetivo municipal Enaldo Zacarias de Jesus para presidir o Conselho Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – Penedo Previdência.

Além da condição exigida para ocupar a função, o professor de Matemática Enaldo Zacarias tem experiência como Diretor Presidente do órgão que administra a previdência de servidores da ativa e inativos do município.

O Instituto Penedo Previdência atende ao público no Centro Histórico de Penedo, no Largo São Gonçalo Garcia, no imóvel onde funcionou a Receita Federal.

O local tem recebido um grande fluxo de servidores devido a realização do 1º Censo Previdenciário, trabalho que será concluído nesta segunda-feira, 24, e que também pode ser feito de forma on-line.

PORTARIA PRESIDENTE CONSELHO GESTOR DO PENEDO PREVIDENCIA