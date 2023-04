Sessão de fotos sexy da Sports Illustrated de Olivia Dunne, seu visual mais quente até agora: “É um sonho que se torna realidade”

Olivia Dunne (Livvy), a nova “Golden Girl” do esporte americano, será apresentado no clássico SI Swimsuit Edition, anunciou a Sports Illustrated.

Em janeiro, a famosa ginasta viajou a Porto Rico para sua primeira sessão editorial com o fotógrafo Ben Watts para a revista de trajes de banho mais famosa do mundo.

“É um sonho tornado realidade. Ter a oportunidade de estar na SI Swimsuit era um grande sonho para mim e quando aconteceu nem acreditei. Posso usar minha voz para continuar lutando para que as mulheres sejam tratadas com justiça”, disse Dunne, a ginasta universitária mais bem paga graças a seus acordos de patrocínio com Vuori, American Eagle e Plantfuel.

2Eu sabia que era algo que eu queria fazer parte”, disse a jovem ginasta, que observou “a forma como o SI Swimsuit evoluiu e se tornou um holofote tão positivo para as mulheres contarem suas histórias e espalharem mensagens incríveis de serem fortes, sexy e lindo.”

Olivia Dunne compartilha dicas de Paige Spiranac para evitar assédio

Olivia Dunne (Livvy), que tem 4 milhões de seguidores no Instagram e 7,4 milhões no TikTok, compartilhou na Sports Illustrated sua fórmula para evitar o bullying nas redes sociais.

“As pessoas estão sempre comentando coisas que nunca diriam na sua cara, então parte disso é apenas ter desenvolvido uma pele grossa. A mídia social é difícil. Isso é algo que Paige Spiranac me ajudou, apenas mantendo certas partes de sua vida privadas. Certifique-se de não postar coisas que, você sabe, talvez não queira o feedback das pessoas”, explicou a ginasta de 20 anos.

“Sempre há pessoas que querem minimizar o seu sucesso e dizem que é apenas sua aparência ou apenas sorte. Não presto muita atenção a essa negatividade porque não vale a pena. Se eu quiser que as meninas ouçam minha mensagem , preciso me concentrar no que quero dizer e não perder tempo ficando na defensiva com pessoas que não param para entender o que estou fazendo”, disse ela enfaticamente.