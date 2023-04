Seth Rollins bate Logan Paul na WrestleMania, KSI faz aparição surpresa

Logan Paul apenas trouxe uma grande perda para Seth “Freakin'” Rollins na WrestleMania no sábado… e mesmo com o ex-inimigo do Maverick, KSI fazendo uma aparição surpresa, não foi o suficiente para a estrela da mídia social obter o W.

“Logan provou mais uma vez que merecia estar lá com uma das maiores estrelas da promoção… e até mesmo os locutores afirmaram que era surpreendente que Rollins estivesse tendo um ataque com a ‘estrela da mídia social'”, disse a transmissão.

Logan provou uma e outra vez que ele é muito mais do que isso – e ele silenciou quaisquer dúvidas restantes com sua apresentação no SoFi Stadium no sábado … que também aconteceu de ser seu 28º aniversário.