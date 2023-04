Shakira compartilha primeiras fotos de sua nova vida em Miami

Shakira nunca saiu das manchetes desde que entrou na cena pop há tantos anos, mas ela tem sido extremamente interessante no ano passado ou mais com sua separação do ex- Barcelona defensor Gerard Piqué.

O jogador de futebol teria traído Shakira com Clara Chia com quem ele está agora em um relacionamento. Isso levou à separação e a uma longa batalha pela custódia dos filhos para decidir se eles vão se mudar com o cantor para Miami ou ficar em Barcelona com pique.

Ela deu um tempo nas redes sociais enquanto constrói sua nova vida nos Estados Unidos da América, mas reapareceu com um post mostrando como começou sua nova vida nos Estados Unidos, onde assistiu ao show da cantora Juan Luis Guerra. Lá, ela compartilhou dois stories no Instagram com a legenda: “Reconectando com minha família”.

“Que bom encontrar amigos e colegas como Manuel Turizo e Prince Royce,” Shakira escreveu.

Em seu post antes de deixar Barcelona no início de abril, Shakira disse: “Eu me estabeleci em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma estabilidade que agora buscamos em outro canto do mundo ao lado da família, amigos e do mar”. Shakira escreveu.

“Obrigado a todos que surfaram comigo tantas ondas lá em Barcelona, ​​cidade onde aprendi que a amizade com certeza dura mais que o amor”, dizia outra parte do post.

“Obrigado a todos que estiveram lá para me animar, secar minhas lágrimas, me inspirar e me fazer crescer.”