Shakira e a nova vida dos filhos em Miami: ela terá uma mansão particular para toda a família

AEmbora os últimos dias em Barcelona não tenham sido os melhores para Shakira, após receber a carta de despejo assinada por seu ex-sogro, Joan Piqué, para deixar a residência onde morava em Barcelona.

No entanto, agora que ela fez as pazes com a separação do ex-zagueiro do Barcelona, ​​​​o futuro da colombiana parece muito brilhante.

Ao que tudo indica, a musicista poderia ser convidada para o Met Gala deste ano, que seria sua primeira vez no evento.

Além disso, ela se mudará para sua residência em um bairro exclusivo de Miami com seus filhos e família.

Já Milan e Sasha, as crianças vão participar do exclusivo Miami Country Day, considerada uma das 20 melhores escolas do estado da Flórida e com alunos de 40 países diferentes, com um custo anual entre 32.000 e 47.000 dólares, segundo Mujer Hoy.

A casa da família será uma mansão

Shakira e a casa de seus filhos em Miami está localizada na North Bay Road Drive em South Beach, uma ilha onde Jennifer Lopez e Ricky Martin também viva.

A mansão, que tem vários prédios, piscina, píer privativo e vista para a baía, foi recentemente adaptada para adicionar paredes de vegetação para evitar que os paparazzi obtenham imagens do interior.

Shakira ficará muito abrigada em Miami

A cantora poderá desfrutar de uma rede de familiares e amigos muito maior em Miami do que em Barcelona, ​​onde esteve apenas perto de Gerard Piquéfamília de.

Enquanto estiver na cidade americana, ela terá seu irmão Tonino, seu empresário e braço direito, perto dela. Assim como sua irmã Lucy Mebarak. Sem dúvida Shakira e seus filhos terão o carinho e a proximidade de seus irmãos e primos.

Shakira também está perto de Glória e Emílio Estefan, duas figuras históricas da cidade. Ela também poderá contar com Juan Luis Guerra, Chris Martin e Gustavo Cerati.

Além disso, espera-se que ela continue avançando musicalmente, criando novos sucessos para completar o tão esperado novo álbum que a levará em uma turnê mundial.