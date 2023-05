Shakira x Kim Kardashian: guerra de celebridades por mansão em ilha exclusiva de Miami

Shakira ainda está procurando uma ‘casa’ em Miami. A cantora colombiana parece estar insatisfeita com a luxuosa mansão onde mora há quase um mês com seus dois filhos e procura outra casa para se instalar definitivamente nos Estados Unidos.

A cantora de ‘Te felicito’ e ‘Monotonia’ começou uma nova vida longe de Barcelona e de seu ex, Gerard Piquée há alguns dias as primeiras imagens de Shakirao dia a dia de Miami em Miami veio à tona. Neles, a cantora colombiana pode ser vista com uma imobiliária, pois parece que a artista está interessada em comprar uma nova mansão em uma parte exclusiva da cidade, em um local com mais privacidade.

Segundo o jornalista espanhol Alex Rodriguez no ‘El Programa de Ana Rosa’ (Tele 5), é uma casa na Ilha Fisher, que é descrita da seguinte forma:

“A área residencial mais cara do mundo, onde há o maior número de milionários por metro quadrado. Só é possível chegar de barco ou helicóptero.”

Fisher Island, que é uma ilha particular perto de Miami Beach, é o código postal mais rico dos Estados Unidos. A renda média de seus 1.300 moradores é de cerca de 2,5 milhões de dólares por ano, de acordo com uma análise nacional de dados tributários da publicação financeira Bloomberg.

Um enclave paradisíaco com sua própria praia de areia branca trazida das Bahamas, onde seus ricos moradores ganham em média um milhão de dólares a mais do que os do segundo código postal mais rico, a cidade de Atherton, epicentro do Vale do Silício.

Para se ter uma ideia de como essa ilha particular de Miami é exclusiva, basta saber quanto você deve pagar de entrada para morar lá: 250 mil dólares. Depois este valor anual cai para 22.256 dólares e esta zona tem de tudo: segurança privada, restaurantes, campo de golfe, duas piscinas, campos de ténis e praia só para residentes, entre outros luxos. Por ser tão exclusivo, há privacidade absoluta, justamente o que a cantora colombiana busca.

No entanto, Shakira não é o único interessado nesta casa em Fisher Island. Kim Kardashian também gostaria de morar na ilha exclusiva, então ambos estariam competindo por um lugar lá. Teremos que esperar para ver se algum dos dois finalmente se mudará para lá ou se o farão ao mesmo tempo e serão vizinhos…