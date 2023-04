Shaquille O’Neal: Dillon Brooks disse que não respeitaria LeBron James até que colocasse 40 nele… bem, 20+20 é 40

EUAlém do espetáculo esportivo (3 a 1), a série de jogos entre o Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies está deixando uma sequência interminável de declarações, brigas e polêmicas.

O aspirante a ‘bad boy’ Grizzliesque não se importam com o adversário que os espera do outro lado da quadra, contra o Lakers que querem voltar a ser a lendária franquia liderada por uma geração Lebron James.

Nesse contexto, a guerra entre LeBron e seu defensor, Dillon Brooksfoi all-out. Brooks é um dos NBAos novos vilões e depois de um ano fazendo com que todos não gostassem dele, ele atacou LeBron na pós-temporada.

Gestos, faltas, agressões – foi expulso no jogo 3 – e disse: “Ele é uma lenda … mas eu não o respeito. Ele está muito velho. Quando eu fizer 40 anos, vou respeitá-lo.”

LeBron, é claro, levou para o lado pessoal. Ele teve um quarto jogo dos sonhos, no qual seus 22 pontos e 20 rebotes impulsionaram o Lakers.

James atropelou Brooks, punindo-o a cada impulso para a cesta em que obteve um grande ganho. “Ele disse que não ia respeitar LeBron se ele não fez 40… 20+20 é 40″, disse Shaquille O’Neallenda e agora analista.

Esta não é uma grande versão de Dillon Brooks na quadra agora. Ele deixa seus oponentes desesperados e os leva ao limite mentalmente, mas seu nível não é o que você esperaria.

No segundo jogo beneficiou da permissividade do laker desde a linha dos três pontos, mas no geral saiu do jogo com uma má prestação. 11,3 pontos em média, 33,3% de arremessos, 22,2% muito ruins de além do arco, 41,6% de arremessos certeiros e -14 com sua presença na quadra.

O Grizzlies restam poucas balas na câmara para brigar pela pós-temporada. A série retornará a Memphis com foco principal em limitar o Lakers‘ potência defensiva e intensificação no ataque. Ainda não aconteceu… e com um LeBron assim, é fácil esperar uma resolução.