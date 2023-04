Shawn Kemp acusado de agressão por disparar arma em briga no estacionamento

Shawn Kemp foi acusado de agressão de primeiro grau … uma acusação decorrente daquela briga no estacionamento em março, onde a lenda da NBA foi vista disparando uma arma.

O caso estava no limbo até esta semana. As autoridades em Washington inicialmente prenderam a lenda do SuperSonics, antes de decidirem que precisavam de mais tempo para investigar. O tempo todo, Kemp, de 53 anos, alegou que agiu em legítima defesa, dizendo que suas ações foram “razoável e legalmente justificado.”