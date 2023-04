Shein faz alerta para novo golpe promovido por influencers

A Shein é uma empresa estrangeira que tem conquistado cada vez mais o público brasileiro com suas ofertas e produtos. Por meio da plataforma digital, os consumidores conseguem adquirir roupas, acessórios e itens diversos, com preços acessíveis e de boa qualidade.

No entanto, nesta semana, muitos consumidores foram pegos de surpresa ao caírem em um golpe envolvendo a marca. De acordo com o alerta de informações oficiais na matéria que acaba de sair hoje, os golpes estão sendo aplicados por meio do Instagram, que é uma das redes sociais mais utilizadas para fazer a propaganda da Shein.

Como o novo golpe está sendo aplicado?

Como mencionado, os golpistas estão agindo por meio do Instagram. Na ação, ao menos nove influenciadores digitais estão promovendo informações sobre um falso site de compras de roupas e na publicação, citam a Shein como uma das empresas participantes, induzindo os seguidores a um golpe financeiro.

De acordo com o anúncio dos influencers, um novo site teria sido lançado por marcas que estariam em crise. Dessa forma, as empresas liberavam algumas coleções de roupas que teriam sido um fracasso de venda para que os assinantes pudessem fazer avaliações dos itens e, dessa forma, ganharem dinheiro.

Em algumas publicações, os influencers afirmam que é preciso ser rápido para entrar na nova plataforma, pois as vagas disponíveis seriam ilimitadas. Dessa forma, eles citam a empresa Shein, ou se referem a “grandes marcas que estão falindo“, para as companhias que precisam desta avaliação.

Na publicação, os influenciadores afirmam que basta clicar no link disponível, baixar o aplicativo, fazer a avaliação das coleções e receber o dinheiro. No entanto, tudo isso não passa de uma estratégia dos golpistas.

Ao clicar no link, o cidadão não é direcionado para nenhum aplicativo, mas para um site. Neste endereço da web, um anúncio afirma que o indivíduo deve pagar uma taxa para que ele supostamente tenha direito a realizar as avaliações. Além disso, o site pede que os usuários enviem os seus dados pessoais e bancários, para que eles possam supostamente fazer as transferências em dinheiro.

Quem são os influencers?

No dia 11 de abril, foi registrado que ao menos nove influencers tenham participado da fraude.

Influencers que publicaram o link para o site falso:

Pétala Barreiros;

Yanka Barreiros;

Nadja Pessoa;

Jéssica Amaral.

Influencers que usaram seus posts para comentar uma suposta crise na loja Shein:

a ex-BBB Kerline;

Davi Mateus;

Victória Azevedo;

Mariana Menezes;

Emily Garcia.



Por meio de nota, a empresa Shein afirma que não ter nenhuma relação com o sistema, e que não está pagando nenhum tipo de quantia para as pessoas que possivelmente possam avaliar as suas coleções.

“A Shein esclarece que não tem relação alguma com o site fraudulento denominado “Money Looks”. Esse website está sendo enganosamente utilizado para propagar informações falsas sobre a companhia, com uso indevido do nome e imagem da empresa, com intenção de enganar usuários para que eles adquiram um aplicativo com falsa promessa de obtenção de uma renda extra por meio de avaliações de looks da marca.”

“A companhia adotou as medidas legais cabíveis relativas ao uso indevido de seu nome e imagem e vem promovendo medidas para inibir a propagação de informações que possam expor a empresa e seus consumidores”, segue a nota.

“Adicionalmente, a empresa ressalta que informações sobre os produtos, ações e campanhas da marca podem ser encontrados e são sempre divulgados nos seus canais oficiais, nas redes sociais e no site.”

Alerta do Instagram

O Instagram, rede social em que os links falsos foram postados, também comentou o caso. “O Instagram proíbe atividades fraudulentas que tenham como objetivo enganar, deturpar, cometer fraude ou explorar terceiros”.

A rede social disse ainda que recomenda que os usuários denunciem vídeos e posts com suspeita de fraude. Até a publicação deste artigo, nenhum dos influenciadores citados haviam se manifestado sobre os posts.