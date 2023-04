Shein Surpreende Brasileiros com Alerta Geral Hoje (18/04)

Atenção ao grande alerta de hoje, brasileiros! Um novo golpe na internet tem pego os clientes da SHEIN, plataforma de e-commerce chinesa, de surpresa.

Os usuários do site estão recebendo uma proposta para ganhar até R$ 10 mil sem muito esforço. A princípio, há uma ampla divulgação sobre essa promessa nas redes sociais e até mesmo por influenciadores digitais.

Todavia, as pessoas acham a proposta bastante tentadora, afinal, quem não quer ganhar um bom dinheiro? No entanto, elas acabam sendo enganadas por golpistas que só querem fazer mais vítimas.

Os influenciadores conquistam vários seguidores nas redes sociais e utilizam esta confiança para engajá-los. Os usuários ao observarem que o influenciador possui muitos seguidores, acabam por acreditar em suas mentiras e caem no golpe da Shein.

Neste sentido, devido a credibilidade, estas pessoas se tornam um alvo fácil na mão de cibercriminosos e perdem enormes quantias em dinheiro. A plataforma chinesa Shein possui milhões de clientes no Brasil, através da venda de produtos com preços baixos.

Sendo assim, ficou comum que pessoas má intencionadas utilizem a empresa varejista para aplicar golpes e fraudes em seus clientes mais descuidados. Atualmente elas viraram um alvo fácil na internet.

Golpe dos influenciadores

Um dos golpes mais comuns dos influenciadores digitais envolvendo a Shein utilizam o “publi post”. Estas pessoas são pagas para publicar um vídeo ou post no qual divulgam uma marca ou fazem propaganda. Este tipo de divulgação é bastante comum, eles oferecem meios de ganhar uma renda extra, chamando a atenção.

A fraude, chamada Insta Money, leva os usuários a acessarem uma determinada página da internet. Para ganhar dinheiro, eles devem curtir uma série de propagandas e postagens. Os influencers dizem no Instagram que seus seguidores devem curtir o conteúdo, o que acaba gerando um maior engajamento em relação a ele.

Dessa forma, com o acesso à plataforma, os usuários deveriam curtir os posts distribuídos. Assim, eles recebem uma remuneração. Estas pessoas, apenas curtindo os posts, gastariam R$ 147 para utilizar na plataforma, aplicativo, e receberiam R$ 200 dos influenciadores. O Instagram diz que não possui nenhuma relação com o aplicativo.

Segundo a Meta, empresa responsável pelo Instagram, a plataforma viola seus termos de utilização. Ela afirma que tenta coibir diversas práticas relacionadas e, ao detectar qualquer violação, busca suspender, ou mesmo remover estas contas. Se for preciso, a organização pode tomar medidas legais.

Money Looks

O golpe Money looks tem sido cada vez mais comum. O usuário recebe uma informação dizendo que a Shein está falindo, e que a empresa paga até R$ 347 para que as roupas da marca sejam avaliadas. Há um vídeo disponível no site da Money Looks dizendo que se pode ganhar de R$ 6 mil a R$ 9 mil por mês.

Neste vídeo, o usuário recebe a informação de que a plataforma não lucra com isso, já que possui gastos com a sua equipe, e com o aumento de novas pessoas interessadas. Dessa maneira, ela cobra o mínimo de R$ 97 para o acesso ao site e obter a renda extra sobre a avaliação. O valor pode ser parcelado em até 12 vezes.



Em síntese, a Shein afirmou que não atua junto a sites deste tipo e não tem nenhuma relação com os golpes. De acordo com a empresa chinesa, ela está tomando medidas legais contra estes abusos, principalmente relacionados ao uso impróprio de seu nome, e de sua imagem na internet, frente aos seus clientes.

Como se proteger de golpes na internet?

Quem se sentir lesado por cair nestes tipos de golpes envolvendo o Instagram ou a Shein, deve entrar em contato com órgãos de proteção ao consumidor, como, por exemplo, o Procon de seu município. Em casos mais graves, é conveniente procurar se resguardar e buscar por uma reparação de danos materiais e morais.

Contudo, os influenciadores não recebem a culpa pelo ocorrido. Seu trabalho consiste apenas em divulgar a propaganda da empresa relacionada ao golpe. Por outro lado, eles devem observar a veracidade do serviço ofertado e caso seja mais uma vítima da fraude, se desculpar perante seus seguidores no Instagram, ou em outras redes sociais.