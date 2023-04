Sherri Shepherd diz que Jill Biden deveria se desculpar com a LSU e parar de ceder aos votos de Iowa

Jill Biden precisa se desculpar com a equipe de basquete feminino da LSU o mais rápido possível … assim diz Sherri Shepherd quem conta TMZ Sports a primeira-dama nunca deveria ter convidado Iowa para vir junto com o campeão Tigers para uma comemoração na Casa Branca.

“Você nunca convida o time perdedor para a Casa Branca”, disse Shepherd depois que Jill abriu as portas da Casa Branca para LSU e Iowa após o jogo do campeonato na noite de domingo.

“Eu sei que você quer que Iowa vote em seu marido, mas pare com isso!” ela adicionou. “Pare com isso, Dr. Biden.”

O tópico tem sido extremamente polarizador desde que Jill revelou que gostaria de hospedar os dois times … com a estrela da LSU Anjo Reese rindo da ideia – e ainda mais tarde dizendo que agora está pensando em não ir para uma celebração na Casa Branca sobre tudo isso.

“Eu só sei que se os papéis fossem invertidos, não seria o mesmo”, disse Reese em ‘I Am Athlete’. “Se perdêssemos, não seríamos convidados para a Casa Branca.”

Shepherd acredita claramente que Reese tem todo o direito de ficar irritado … concordando com o atacante do Tigers e dizendo: “Se fosse o contrário, nunca seria esta situação.”

Claro, o secretário de imprensa de Biden tentou se desculpar pelo FLOTUS após a reação … dizendo que Jill estava simplesmente tentando aplaudir “o quanto as mulheres avançaram nos esportes desde a aprovação do Título IX” e “o jogo histórico e todas as mulheres atletas”.