Show de prévia do UFC Kansas City com Calvin Kattar: Max Holloway tem outro título disputado?

Max Holloway e Arnold Allen estão prontos para a batalha em uma luta crucial no evento principal na divisão peso-pena do UFC. As apostas são incrivelmente altas para Allen e, como azarão nas apostas, ele será capaz de superar uma última dificuldade a caminho de uma chance pelo título?

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o evento de sábado do UFC Kansas City, e também se juntam ao peso-pena do UFC, Calvin Kattar, enquanto ele dá sua visão sobre a luta Holloway x Allen, as questões candentes e sua predição. Além disso, os tópicos incluem se Holloway ainda tem outro título restante, como Allen pode matar o dragão, a luta co-evento principal de Edson Barboza x Billy Quarantillo, a luta peso-mosca Matheus Nicolau x Brandon Royval sendo enterrada nas preliminares e mais.

Assista ao show de prévia do UFC Kansas City acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.