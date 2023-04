Show pós-luta BKFC 41 e UFC Vegas 72: BKFC teve a melhor luta do fim de semana?

José Youngs, Steven Marracco e E. Casey Leydon, do MMA Fighting, reagem à emocionante vitória por decisão dividida de Eddie Alvarez em sua estreia no BKFC, aposentadoria de Chad Mendes, estranha vitória por nocaute técnico de Mike Perry sobre Luke Rockhold, aparição de Conor McGregor no BKFC, vitória violenta de Ben Rothwell sobre Josh Copeland, defesa de título bem-sucedida de Christine Ferea contra Bec Rawlings e muito mais.

Os três também relembram a vitória de Song Yadong por nocaute no quinto round sobre Ricky Simón na luta principal do UFC Vegas 72, detalham uma possível revanche contra Marlon Vera, discutem por que não há consenso sobre o melhor peso-galo e muito mais.

