Show pós-luta do UFC 287: reação ao nocaute de vingança de Israel Adesanya e aposentadoria de Jorge Masvidal

Israel Adesanya colocou um ponto de exclamação em sua primeira vitória contra o inimigo de longa data Alex Pereira, ao reconquistar o título dos médios do UFC com um nocaute absolutamente cruel para encerrar o UFC 287 em Miami.

Após o evento, Mike Heck do MMA Fighting, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew reagem à incrível finalização de Adesanya, seu discurso pós-luta, se voltar para outra luta é o caminho a seguir, Dana White sugere que Pereira pode passar para 205 , e mais. Além disso, eles discutem a vitória de Gilbert Burns sobre Jorge Masvidal no evento co-principal, Masvidal anunciando sua aposentadoria, e o que pode vir a seguir para Burns, a finalização sensacional de Rob Font sobre Adrian Yanez, Raul Rosas Jr. primeira derrota na carreira para Christian Rodriguez e muito mais.

