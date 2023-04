Show pós-luta do UFC Kansas City: Reação a Max Holloway vencendo Arnold Allen, nocaute desagradável de Edson Barboza

Max Holloway e Arnold Allen fizeram uma luta principal altamente competitiva de cinco rounds para encerrar o evento do UFC Kansas City no sábado, mas no final, foi o ex-campeão que conseguiu superar o candidato em ascensão para voltar aos trilhos.

Após o retorno do UFC ao Missouri, Mike Heck do MMA Fighting, José Youngs e Alexander K. Lee reagiram à vitória por decisão unânime de Holloway sobre um jogo de Allen, o placar da batalha de 25 minutos, e onde Holloway vai a partir daqui com 145 libras. Além disso, eles discutiram o incrível nocaute de Edson Barboza sobre Billy Quarantillo no evento co-principal, a experiência de continuar a jogar um fator importante nas lutas do card principal, a finalização rápida de Brandon Royval sobre Matheus Nicolau e se isso o coloca em posição de lutar contra o vencedor do Brandon Moreno x Alexandre Pantoja pelo título dos moscas a seguir, a dupla aposentadoria de Zak Cummings e Ed Herman, a falsa aposentadoria de Clay Guida e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Kansas City acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.