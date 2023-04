Simon Charles Dorante-Day zomba do rei Charles, o homem que ele afirma ser seu pai

Simon Charles Dorante-Dayo homem que afirma ser o filho perdido de Rei Carlos e Camilazombou de seu suposto pai com uma postagem no Facebook.

Tendo falado tanto sobre como ele é realmente filho deles e eles escolheram ignorar sua relação com ele, parece que dia de Dorante não tem problema em zombar do rei da Inglaterra, que será coroado em 6 de maio.

Na Páscoa, dia de Dorante fez uma postagem no Facebook com a legenda: “Bom dia, espero que todos tenham tido uma Páscoa segura e feliz. Este está circulando na Austrália, então, sabendo que todos vocês gostam de rir, pensei em compartilhar

“Afinal, rir é o melhor remédio! Acabei de quebrar minha caneca, talvez seja hora de uma nova

“Deus abençoe e tenha uma ótima semana.”

A postagem foi acompanhada com a foto de uma caneca com Carlos‘ rosto e duas alças que parecem orelhas, uma piada com o fato Carlos é frequentemente retratado com orelhas grandes. O texto que acompanhava dizia ‘as canecas da coroação acabaram’.

Chamadas regulares de Dorante-Day por reconhecimento

O australiano está regularmente dando entrevistas ou fazendo suas próprias publicações sobre quem ele pensa que são seus pais.

Em um post recente, ele disse: “Uma maneira pela qual todos vocês podem ajudar, e sei que muitos de vocês o fazem, é a oração. Aqui está uma excelente oração!

“Deus, se estiver no caminho espiritual de todos os envolvidos, traga de volta Rei Carlos & esposa Rainha Camila a dor que criaram e o sofrimento que causaram. Deixe-os sentir isso agora. Deixe-os recebê-lo de tal maneira que não possam mais prejudicar os outros e liberar o segredo de seu filho oculto.”