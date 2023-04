O Sindicato dos Jornalistas de Alagoas (Sindjornal) e Federação dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram uma nota de repúdio à conduta intimidatória do prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio Cezar (MDB), e do deputado federal Rafael Brito (MDB) contra os jornalistas Berg Morais e Kléverson Levy.

Para quem não lembra dos casos, Rafael Britto está processando Berg Morais, do Portal AL 102, acusando-o de ‘ofender, atacar e até agredir a integridade do parlamentar’. O fato se deve por conta da matéria – Sem identidade própria, Rafael Brito é acusado de copiar JHC e Renan Filho – em que o profissional suscitou alguns fatos obtidos através das fontes.

Já o prefeito Júlio Cezar tentou descredibilizar o trabalho de Kleverson Levy, principalmente, nas redes sociais. Insatisfeito com o teor da matéria publicada no Blog Kleverson Levy, o “Imperador” usou os grupos de Whatsapp e conta no Instagram para desqualificar a matéria opinativa.

Na nota, o Sindjornal e a Fenaj saiu em defesa dos profissionais e destacou que a atitude dos dois políticos representa uma tentativa clara de intimidar e cercear o trabalho da imprensa no estado de Alagoas.

“O comportamento dos dois políticos representa uma tentativa clara de intimidar e cercear o trabalho da imprensa. Tal postura, partindo de tal representantes do povo em tempo de intolerância e disseminação de discurso do ódio, só reforça a prática de violência contra os profissionais da comunicação”, reiterou o Sindjornal e Fenaj.

Em seu Blog, Kleverson desabafou

De fato, são palavras e atitudes como estas que dão o combustível necessário para continuarmos fazendo o jornalismo sério, com profissionalismo, competência e credibilidade.

Afinal, continuarei com o meu trabalho independente, no Blog Kléverson Levy, firme e seguro nas matérias publicadas. Fazendo sempre o papel jornalístico de informar, aos alagoanos, a verdade dos fatos.

Portanto, vou repetir o que já disse: aprendo, mais ainda, que Jornalismo é independência e não subserviência política ou servilismo aos políticos. Afinal, “Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade”.

O Blog Kléverson Levy se mantém em defesa da imprensa, do jornalismo e da liberdade de expressão. Meus sinceros agradecimentos especiais aos amigos e colegas jornalistas pela solidariedade. Continuaremos juntos na luta pelo bom jornalismo e a favor da classe em Alagoas.

E viva a política dos políticos em Alagoas!

Fonte: Blog Kléverson Levy