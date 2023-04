Situação surreal: equipe de arbitragem é acusada de aparecer bêbada em jogo na Grécia

GO reek football mergulhou em uma crise com uma equipe de arbitragem de uma partida da primeira divisão do país sendo acusada de chegar para a partida embriagada e ter uma briga no avião.

AEK Atenas e Aris Thessaloniki deveriam se enfrentar no domingo, no entanto, o confronto foi colocado em dúvida por um curto período após a chegada dos árbitros a Atenas.

Quatro oficiais poloneses – Pawel Raczkowski, Radoslav Siecka, Adam Kupcik e Kristof Jakubik – chegaram para supervisionar a partida, mas, à medida que se espalhavam as acusações de embriaguez, foram rapidamente retirados de seus cargos.

Reportagens na mídia local sugeriram que o problema começou na noite de sábado, quando a equipe oficial viajava para a Grécia.

Este caos ocorre em meio ao cenário da Superliga Grega que optou por usar oficiais estrangeiros para o início de sua fase de play-off.

“Já durante o voo, eles brigaram com passageiros gregos que moram na Polônia e vinham visitar sua terra natal”, afirmou uma reportagem da Gazzetta.gr.

“Os quatro árbitros tiveram uma conversa sobre o futebol grego, dizendo coisas terríveis enquanto consumiam grandes quantidades de álcool no avião.”

O corpo governante agiu rapidamente

O órgão dirigente do futebol grego agiu rapidamente ao saber do assunto, removendo os dirigentes poloneses da partida e substituindo-os por um time local.

Os repórteres do Gazzetta.gr conseguiram entrar em contato com os árbitros em questão e eles negaram veementemente as acusações feitas contra eles.

“Tudo o que foi escrito sobre nós estarmos bêbados é mentira”, disse um funcionário.

“Somos árbitros profissionais e nunca nos comportaríamos dessa maneira.

“O que aconteceu durante a luta foi o seguinte: dois passageiros que falavam os dois idiomas começaram a nos insultar sem motivo, disseram que apoiam Panathinaikos e que no dia seguinte eles contariam tudo para a imprensa e não poderíamos trabalhar a partida.”

O que torna o caso ainda mais bizarro é o fato de que Pawel Raczkowskiárbitro principal do grupo, é considerado um dirigente de elite da UEFA e chegou a assumir Manchester Unitedjogo da Liga Europa com Xerife no início desta temporada.