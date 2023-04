SMTR de Campo dos Goytacazes – RJ abre novas vagas de EMPREGOS

No estado do Rio de Janeiro, a Superintendência Municipal de Trabalho e Renda (SMTR) de Campos dos Goytacazes abre novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de Loja (2) Auxiliar de Movimentação de Carga (36) Auxiliar de Produção (4) Auxiliar de Recursos Humanos (1) Auxiliar de Serviços Gerais (11) Auxiliar Financeiro (1) Tutor Externo (1) Vendedor (19) Vendedora e Designer em Balão (1) Vendedora Física e On-Line (1) Padeiro (1) Pedagogo (1) Pedreiro (1) Pintor de Veículos (1) Promotor de Vendas (6) Recepcionista (2) Higienizador de Veículos (2) Instalador (4) Jardineiro (1) Manicure (5) Mecânico Automotivos (1) Mecânico de Motores (1) Técnico de Instalação e Reparo (2) Técnico de Manutenção (1) Técnico em Edificações (1) Motorista de Caminhão (2) Oficial de Manutenção e Obras (3) Oficial de Manutenção Predial (1) Auxiliar de Cozinha (3) Auxiliar de Departamento Fiscal (1) Auxiliar de Departamento Pessoal (2) Encarregado de FLV – Hortifruti (1) Encarregado de Frente De Loja (1) Encarregado de Mercearia (1) Encarregado de Obra (1) Encarregado de Patrimônio e Prevenção (1) Auxiliar Administrativo (3) Auxiliar de Atendimento (2) Auxiliar de Escritório (3) Balconista (3) Balconista de Padaria (1) Balconista de Restaurante (1) Cabeleireiro (1) Cartazista (1) Coordenador de Hotelaria (1) Coordenador Pedagógico (1) Corretor de Vendas (5) Costureira (1) Cozinheira (6) Cumim (2) Dedetizador (1) Doméstica (1) Encarregado de Perecíveis (1) Encarregado de Recebimento (1) Engenheiro de Segurança do Trabalho (1) Estágio Construção Civil (1) Estoquista (2) Fiscal de Prevenção e Perdas (1) Garçom (1) Gerente (2) Alinhador de Automóvel (1) Assistente Administrativo (1) Assistente Contábil (1) Assistente Fiscal (1) Meio Oficial de Manutenção e Obras (3) Montador de Rodas (1) Operador de Caldeira (1) Operador de Empilhadeira (15) Operador de Equipamentos (10) Vendedor de Automóveis (1) Vendedor Externo (5) Representante Comercial (2) Serralheiro (1) Serralheiro Industrial (1) Soldador (1) Técnico em Segurança do Trabalho (2) Técnico em Telecomunicações (2) Terapeuta Ocupacional (1) Torneiro Mecânico (1) Conferente de Inventário (1) Vendedora (1) Consultor Comercial (1) Consultor de Vendas (2) Coordenador de Higienização (1)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da prefeitura municipal, ou presencialmente, na unidade SMTR, localizada na Rodoviária Roberto Silveira, situado na Avenida José Alves de Azevedo, s/n, Centro, Campos – RJ, ou entre em contato com o órgão (22) 98175-0085 e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui