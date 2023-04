Sobrinho de Michael K Williams espera que traficante de drogas condenado encontre Deus na prisão

O sobrinho da falecida estrela de ‘Wire’, Dominic Dupont diz ao TMZ … o traficante vai precisar de Deus e de tudo o que vem com a crença em um poder superior para sobreviver a uma longa sentença de prisão.

Como relatamos … 39 anos de idade Irvine Cartagena confessou-se culpado quarta-feira a uma acusação de conspiração para distribuir drogas em conexão com a overdose fatal de Michael em 2021 … fechando um acordo judicial em troca de uma pena de prisão entre cinco e 40 anos.

Dominic encontrou seu famoso tio morto de overdose no apartamento do ator no Brooklyn, e ele assistiu na quarta-feira quando Cartagena apresentou seu pedido.