Song Yadong supera Ricky Simon e conquista nocaute técnico no quinto round na luta principal do UFC Vegas 72

O boxe de Song Yadong foi demais para Ricky Simon na luta principal do UFC Vegas 72, que aconteceu na noite deste sábado no UFC APEX, em Las Vegas.

O peso-galo chinês caiu à vontade desde o toque de abertura, chegando perto da finalização no primeiro round com uma guilhotina após derrubar Simon, mas o Oregonian conseguiu sobreviver.

Song parou todas as tentativas de queda ao longo da luta e fez Simon pagar em pé, machucando-o gravemente nos segundos finais do quarto assalto, antes que o gongo salvasse Simon.

Song voltou para matar na estrofe final, mais uma vez derrubando Simon e atacando-o com socos antes que o árbitro Herb Dean decidisse que já tinha visto o suficiente.

Song, agora 20-7 no esporte com um empate e um no-contest, está mais uma vez na coluna de vitórias sete meses depois que uma paralisação médica contra Cory Sandhagen quebrou sua seqüência de três lutas sobre Marlon Moraes, Julio Arce e Casey Kenney. Simon caiu para 20-4, sofrendo sua primeira derrota nas últimas seis lutas.

O candidato chinês de 25 anos expressou dois cenários para seu próximo passo na divisão durante sua entrevista pós-luta com o comentarista do UFC Daniel Cormier, um confronto com Sean O’Malley ou uma revanche contra Marlon Vera, que ele venceu por decisão em maio 2020.