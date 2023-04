Song Yadong vs. Ricky Simon destaques do vídeo da luta completa

Assista a Song Yadong vs. Ricky Simon destaques completos do vídeo da luta de seu confronto principal no sábado à noite, cortesia de vários canais.

Song vs. Simon ocorreu em 29 de abril no UFC Apex em Las Vegas, Nevada. Song Yadong (20-7-1) e Ricky Simon (20-4) se enfrentaram em uma importante disputa de peso galo. A luta foi ao ar ao vivo no ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Song vs. Simon, confira o blog ao vivo do MMA Mania abaixo.

Rodada 1: Simon mantendo distância, trocando de posição. Um minuto depois. Chute rasteiro de Simon. Muitas fintas, nada de Song. Ele atira, negado. Chute baixo forte de Song, que falha com uma joelhada. Simon tenta um chute na cabeça, bloqueia um chute no corpo dois minutos depois. Song recebe um chute, não consegue usá-lo. 1-1-2 de Simon. Song tenta um 1-2 e é colocado em cima do muro a dois minutos do fim.

Jockeying para a posição. Boa liderança direto de Simon depois que eles se separaram. Ele é o mais ocupado dos dois até agora, embora não tenha realmente se afastado. Falta um minuto. Song tenta um 3-2, interrompe uma queda e acerta um chute baixo. Outra queda malsucedida de Simon, que evita a enxurrada subsequente. Chute baixo de Song, em seguida, uma tentativa de chute de roda que atrai um sorriso. Fechar rodada. 10-9 Simão? Acho que ele fez um pouco mais.

Rodada 2: Simon circulando, Song avançando lentamente. Chute baixo de Song. Um jab forte atinge Simon. Uma cabeçada parece machucar o olho de Simon e Song vai para matar, apenas para Simon derrubá-lo no controle lateral um minuto depois. Uma rápida resistência de Song e eles estão de volta ao alcance. Simon parece ter seu juízo de volta, embora Song esteja avançando com mais confiança. Dois minutos. Overhand direto de Song, chute rasteiro logo depois. Teep para o meio. Belo mergulho de gancho de esquerda. Difícil 2 a 3 faltando dois minutos para o fim.

Song em total controle enquanto avança. Simon tentando bombear o jab, come um tiro no corpo enquanto ele circula. Música balançando grande sem muito retorno para ele. Falta um minuto. Chute baixo acerta Song depois que um gancho de esquerda falha. Corpo baleado. Jabs de Simon. Mais perseguição de Song, mas Simon cronometra uma perna dupla para cair na meia-guarda. Ele bombardeia com punhos de martelo até o sino, quando Song se levanta. 10-9 Canção.

Rodada 3: Bela perna dupla de Simon, mas Song se levanta e volta a perseguir. Difícil 1-2. Song tenta um tiro no corpo e cai bem no copo de Simon, provocando uma breve pausa na ação. Um minuto depois. Mude o chute na cabeça de Song e um chute baixo atrás dele. Simon não está fazendo o suficiente. Mais chutes baixos de Song. Simon atira, negado. Dois minutos depois. A combinação de Simon falha. Jabs de Song em troca. Chute na cabeça e chute na roda ficam aquém. Chute cruzado no corpo, chutes baixos logo em seguida. Faltam dois minutos.

Direita forte de Song, sua maior tacada em algum tempo. Bom trabalho de combinação, incluindo um direto de esquerda que derruba Simon. Contra 2-3 faltando um minuto. Ele dispara um longo combo, não consegue encontrar o alvo. Direito ao corpo. Song recua em um soco, mas lidera com a cabeça no processo, resultando em uma cabeçada nos segundos finais. 10-9 Canção.

Rodada 4: Solid 1-2 de Simon para começar. Song volta com um chute na perna. Simon chute baixo logo depois. Simon parece estar tentando acordar um pouco. Tentativa de joelhada voadora recebida por um combo pesado de Song. O joelho de Song falha por pouco, um contra-ataque cruzado não faz um minuto. Simon atira, nega, continua dirigindo, mas simplesmente não consegue finalizá-lo. Chute corporal atinge ele. Dois minutos depois. Song tenta um 3-2, depois acerta o corpo. Cruzado de direita, dois chutes rasteiros, cruzado de direita. Simon responde com um 2-1, mas ainda é tudo Song nos pés. Contra-ataque rápido à direita de Song com dois minutos para o fim.

Chute baixo de Song. Simon recebe um chute no corpo, não pode usá-lo. Falta um minuto. Ambos acertam tiros de força decentes em rápida sucessão. Contador cruzado por Song. Tentativa de chute giratório para trás e, em seguida, um chute de perna. Simon procura perseguir e é derretido por um contra-ataque cruzado nos segundos finais; Song hesita um momento antes de pular sobre ele, dando a Simon tempo para amarrá-lo. 10-9 Canção.

Rodada 5: Outro forte contra-ataque cruzado pica Simon cerca de 30 segundos depois. Simon tenta socar seu caminho de volta para a luta e corre de cabeça para outro gancho de esquerda esmagador que o manda para o tatame. Song está repleta de socos que parecem colocar Simon para fora pelo menos mais uma vez, colocando o árbitro em ação. Simon protesta, mas não está firme quando tenta se levantar. Performance consumada de Song.

Resultado final: Song def. Simon por nocaute técnico (socos)