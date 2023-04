Sósia de Logan Paul supostamente sufocado por Nate Diaz mostra ferimento na cabeça terrível e jura vingança

Um homem supostamente sufocado por Nate Diaz jurou vingança contra a estrela do UFC e exibiu uma lesão terrível na parte de trás da cabeça.

O homem, identificado online como usuário do TikTok Rodney Petersen, disse que foi supostamente vítima de um estrangulamento depois de confrontar Diaz durante uma briga de rua na sexta-feira em New Orleans. Diaz sufocou o homem até deixá-lo inconsciente, fazendo-o cair e bater com a cabeça no concreto.

A semelhança de Petersen com o influenciador que virou boxeador Logan Paul criou um rebuliço quando o vídeo da briga apareceu. Peterson já zombou da confusão entre ele e seu doppelganger em suas redes sociais. (O MMA Fighting não conseguiu verificar de forma independente que Petersen era o homem visto no vídeo da luta de rua.)

Em um novo vídeo, um atordoado Petersen amaldiçoa Diaz e o aparente caso de identidade trocada.

“Portanto, não sei o que diabos fiz com Nate Diaz”, disse ele. “Mas vou te dizer uma coisa. Vou nocauteá-lo quando souber que ele está vindo. Você me pegou desprevenido, cara. Você pensou que eu era Logan? Que porra é essa?”

Outro vídeo da briga envolvendo Diaz o mostra fugindo do que parece ser uma briga de bar que se espalhou pela rua. A briga também parece envolver o ex-jogador de futebol e estrela da realidade Chase DeMoor, que na sexta-feira se envolveu em outra confusão envolvendo Diaz, que jogou uma garrafa de água nele no evento Misfits Boxing 6, no qual seu companheiro de longa data Chris Avila competiu.

Diaz está definido para enfrentar o irmão mais novo de Logan Paul, Jake Paul, em uma luta de boxe em agosto. A luta é a primeira desde que deixou o UFC como agente livre. No anúncio da luta, ele disse que voltará à promoção do MMA após o evento do dia 6 de agosto.

Os irmãos Paul rapidamente lançaram um vídeo zombando da briga de rua de Diaz.