Souto Correa OFERECE VAGAS em TRÊS ESTADOS e mais!

A Souto Correa, escritório integrado por advogados profundamente especializados que combinam rica diversidade de experiências com um conjunto de princípios e valores comuns, está atrás de novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os cargos disponíveis:

Assistente de Contas a Receber – (Modelo Híbrido) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar Jurídico – Departamento de Controle Processual – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Estágio em Consumidor – Porto Alegre – RS e Remoto – Estágio;

Estágio em Penal – Porto Alegre ou São Paulo (Modelo Híbrido) – Estágio;

Estágio em Proteção de Dados – Porto Alegre – RS e Remoto – Estágio;

Estágio em Trabalhista – Porto Alegre – RS e Remoto – Estágio;

Estágio em Trabalhista – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Estágio;

Estágio em Trabalhista – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Secretária – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Souto Correa e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a Souto Correa, é necessário destacar que a empresa tem suas unidades físicas em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília, atuando nas principais áreas jurídicas empresariais. Seu time é formado de pessoas que compartilham os mesmos valores essenciais ao mesmo tempo em que respeitam as diferenças.

Além disso, o profundo conhecimento técnico de seus advogados e sua forte atuação na comunidade, aliados a um completo comprometimento com os clientes, colocam a Souto Correa em posição destacada para oferecer os resultados buscados com os serviços. Isto é, prestar serviços de excelência, proporcionando aos clientes resultados efetivos que superem consistentemente seus investimentos em seu escritório. Esse é o principal objetivo.

