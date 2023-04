SP Plus oferece oportunidades para Auxiliar, Recepcionista e mais!

A SP Plus, empresa que oferece um novo conceito de saúde suplementar com os mais avançados recursos tecnológicos do mercado e profissionais da atualidade, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Auxiliar de Enfermagem – Coleta – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Operações – Hospital Dia e Centre Diagnóstico – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Atendimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a SP Plus e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a SP Plus, é válido frisar que a empresa forma o braço da SPDM/PAIS destinado a um nicho específico da saúde, por meio de serviços privados. Foi gerado em um ambiente que há quase cem anos respira a expertise na gestão de serviços de saúde.

Além disso, visa atender as necessidades da área e tendências do setor de forma ágil e ética. Seus colaboradores estão focados na sustentabilidade econômica e desospitalização, alinhados aos pilares da qualidade, segurança e experiência do paciente.

Possui um corpo clínico de alto padrão acadêmico e reconhecimento internacional ligado à Escola Paulista de Medicina/UNIFESP que atua em um ambiente de sofisticada hotelaria e humanização dos processos. Por fim, tem a missão de oferecer os mais avançados recursos tecnológicos na assistência suplementar à saúde em medicina de precisão, proporcionando segurança, conforto e confidencialidade para os clientes/pacientes de forma humanizada.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!