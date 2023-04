SpaceX Starship: Por que este lançamento de teste foi muito importante para as viagens espaciais?

Nave estelar da SpaceX lançou e embora não tenha conseguido se separar de seu propulsor e tenha caído antes de se quebrar no Golfo do México, esse momento histórico ainda é considerado um sucesso pela empresa. Milhares de espectadores ouviram e sentiram o rugido estrondoso dos 33 motores funcionando ao mesmo tempo. Fundador da SpaceX, Elon Muskhavia previsto “Sucesso talvez … Emoção garantida”.

Destruir protótipos faz parte do espírito de design da SpaceX, que é uma das razões pelas quais as multidões se aglomeram em seus lançamentos. O foguete tem duas partes, o propulsor Super Heavy e a espaçonave Starship. O objetivo do teste era determinar se as peças poderiam se separar com segurança durante o vôo de alta velocidade.

Espectadores assistem ao lançamento do Inspiration4 SpaceXPA

O nave estelar destina-se a transportar mais de 150 toneladas em órbita e pousar em outros corpos planetários, como o lua e martecom NASA planejando usar a espaçonave para pousar astronautas na superfície lunar como parte do programa Artemis. Musk quer usar a Starship para dominar o mercado de lançamentos pesados ​​e colonizar Marte.

A nave estelar e seu propulsor atraíram clientes de turistas que viajam pelo espaço para o Departamento de Defesa, que está tentando usar o foguete como uma forma de transportar carga para qualquer lugar da Terra em apenas 30 minutos. A NASA está pagando à SpaceX mais de US$ 4 bilhões por seu papel no programa Artemis, com astronautas em uma cápsula Orion, lançada pela própria NASA. Sistema de Lançamento Espacial (SLS) foguete, transferindo-se para um módulo de aterrissagem da Starship e conduzindo-o de e para a superfície da lua.

nave estelar promete ser bilhões de dólares mais barato que o SLS, com cada lançamento custando cerca de US$ 40 milhões em comparação com o custo estimado de US$ 2 bilhões para o SLS. No entanto, o ethos do design que orienta SLS e nave estelar é muito diferente.

NASA constrói veículos espaciais com perfeição assumida e então os testa para provar isso, enquanto SpaceX constrói muitos protótipos e os testa até seus limites e muitas vezes além. O hardware do voo de hoje foi Booster 7 e nave estelar 24 – números de série que identificam os veículos como bancos de ensaio nascidos para morrer.